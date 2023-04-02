Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile kavgalı ayrılan iş insanı Gökhan Göz hem oyuncu hemde şarkıcı olan Sera Tokdemir, geçtiğimiz günlerde Watergarden İstanbul’da görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan ikili, birlikte akşam yemeği yediler.

Mekan girişi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Gökhan Göz, gazetecilerin aşk ne zaman başladı? sorusuna,”Aşkın zamanı olmaz arkadaşlar. Bir süredir tanışıyorduk zaten şimdi gördüğünüz gibi birlikteyiz.” dedi. Yeni bir şarkı yazdığını belirten Sera Tokdemir ise, "Çalışmalarımız sürüyor. Yeni bir şarkı hazırlığı yaptık. Şarkıyıda Gökhan’a da ithafen yazdım" dedi. Sera Tokdemir'in aşk dolu bakışları ise o anlarda objektiflere yansıdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi