Güliz Baydemir’in tuval resminin eşliğinde hazır nesnelerle oluşturduğu asamblaj, kolaj, enstalasyon, heykel ve fotoğraf gibi farklı medyalardaki yapıtlarından oluşan sergi, 31 Mayıs’a kadar gezilebilir.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, sanatçı Güliz Baydemir’in ‘Arkhe’ adlı sergisine mayıs ayı boyunca ev sahipliği yapacak. Baydemir eserlerinde; endüstrileşmeyle birlikte kendi alanını genişletmekte olan insanoğlunun kendine ve doğaya olan yabancılaşmasını, özlemini duyduğumuz özgür ve doğal yaşamın kurgusal inşası üzerinden ele alıyor.

Sergiye adını veren ‘Arkhe’, Batı felsefesinin ve Sokrates öncesi Eski Yunan felsefesinin en önemli kavramlarından biri olmasının yanında bilimin gelişmesinde de önemli role sahip. Arkhe yalnızca bir ‘ilk’ kaynak değil… Aynı zamanda değişimlerin temelinde de yatan bir ilke.

Güliz Baydemir yapıtlarında; geçmişten günümüze Animalia alemini, Homo cinsini, Sapiens türünü yani insanı anlatıyor. Baydemir’in yapıtları, her şeyin bireysel irademiz dışında geliştiği bir dünyada kendi düzenimizi yaratmaya çalışırken, güvendeymiş gibi hissettiğimiz kendi parmaklıklarımız ardındaki kurgusal olarak özgür ve doğal bir yaşam taklidini, sahte bir cennet inşasını ele alıyor. Sanatçı, tuval resminin eşliğinde hazır nesnelerle oluşturduğu asamblaj, kolaj, enstalasyon ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerdeki yapıtlarında doğal/yapay ikiliğini izleyiciye aktarırken malzemenin dönüşen bağlamını temsil, taklit, inşa ve entropi kavramları üzerinden sorguluyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Mayıs tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ