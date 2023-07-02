Bayram'da sahnede sevenleriyle buluşan isimlerden Güliz Ayla, hız kesmeden yoluna devam ediyor. Renkli bir bayram konserler serisine imza atan Ayla'nın son olarak Didim City Point Otel'de sahne aldı.

Güliz Ayla, konseri izlemeye gelen seyircilerin coşku dolu anlarına yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuvarından keyifli ve eğlenceli şarkılarla eşlik etti.