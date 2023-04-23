Türk pop müziğin renkli simalarından Güliz Ayla, yeni şarkıların çalışmalarını bitirdikten sonra kısa bir mola için gittiği Viyana'dan ayağının tozuyla gelir gelmez sahneye çıktı. Bayram'ın ikinci günü İzmir Marvy club’ta sahne alan genç sanatçı, performansı ve güzelliği ile izleyenleri büyüledi.Yerli ve yabancı misafirlerden oluşan dinleyicilerine kendi sevdiği coverlar, besteleri haricinde Ayla, farklı dillerde şarkılardan oluşan repertuvarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Sahne den dinleyicilerine 'bayramı bayram yapan sevdiklerinizle bir arada olmaktır. Herkese sağlıkla, huzurla geçirilecek nice bayramlar diliyorum' dedikten sonra Güliz Ayla, adettendir diyerek şeker ikram etti.