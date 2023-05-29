Sözleriyle, müziğiyle, tavrıyla ilk günden itibaren kimsenin gölgesinde kalmadan, özgün ve güçlü bir çıkış yakalayan Güliz Ayla, yeni teklisi An’da ile başarılarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sözü ve müziğini aynı zamanda düzenleme ve prodüktörlüğünü de yapan Cihad Selamlar ile hazırlayan Güliz Ayla, şarkının video klibi ve yeni imaj fotoğraflarında Halil Güzel’le birlikte çalıştı.

Hayatını dolu dolu müzikle geçiren, albüm yerine artık dijital dünyanın işleyişine uygun olarak tekli şarkıları dinleyicisine sunan Güliz Ayla, her seferinde ilk albümünü yayınlıyormuş gibi heyecanlı olduğunu dile getiriyor.

An'da bir aşk şarkısı, naif bir dille aşk hakkında bir şarkı. Kullanılan dizeler nedeniyle bir film müziği gibi sıcak. Akustik algının baskın olması, müziği sözleriyle uyumlu hale getirerek şarkının içine hapsolmanızı sağlıyor.

Kaynak: Yenigün Gazetesi