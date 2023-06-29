Ünlü komedi programı Güldür Güldür Show'da "Mesut" karakteriyle hayranlık uyandıran Uğur Bilgin, geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımını attı. Uğur Bilgin'in nişanlısı İrem ile aile arasında gerçekleşen bu özel törende, Kuşkonmaz Sokağı'nın güzel kareleri de ortaya çıktı. Sapanca Gölü'nün kenarındaki romantik bir mekanda nişanlanan çift, hazırlık sürecinde keyifli anlar yaşadı. 42 yaşındaki Uğur Bilgin'in nişanlısı, çiçek işlemeli pullu bir kıyafet tercih etti ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdı. İrem'in duru güzelliği ve zarif makyajı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve konuşulmaya başlandı.