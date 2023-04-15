Vadistanbul magzin haberine göre; Sahnelerin ve ekranların başarılı isimlerinden oyuncu Alper Kul, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Ölümlü Dünya 2 için hazırlıkların başladığını ve bu projede karakteri içi bıyık bıraktığını söyleyen Kul, projesi hakkında konuşurken heyecanlı olduğunu ve ilk filmin çok sevildiğini belirtti. İkinci filmin de aynı şekilde beğenilmesini umduğunu dile getiren Alper Kul, kendisine verilen rolü daha iyi canlandırmak için çalışmalarına devam ettiğini de sözlerine ekledi.