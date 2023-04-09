Güldür Güldür Show' başarılı oyuncusu Berkay Tulumbacı, şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı. Instagram hesabından paylaşım yapan Berkay Tulumbacı, "Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilecek" ifadelerini kullandı.

Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Berkay Tulumbacı, bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik diyerek, "Kim derdi böyle bir seriye başlayacağımızı. Ben... Dedim ve başladım. O gün mavi günüydü. Güzel geçti. Bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Sonra o takımlar çıkacak, o kına yavaşça yere bırakılacak. Son oyun havası oynandığında, son şarkı çaldığında, o çiçek omuz üstünde havada süzülürken, her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilecek. Sonuçta 'hayat uzun, altın uçuyor" şeklinde yazdığı notu paylaştı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi