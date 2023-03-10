Gülçin Santırcıoğlu, 1 Ocak 1977 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Selime Santırcıoğlu, babası İbrahim Santırcıoğlu’dur. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü’nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yapmıştır.

“Türev” adlı ilk sinema filminde 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanmıştır. Bu filmde “Süreyya” rolünü oynamıştır ve 13. ÇASOD ödüllerinde “Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. “Elveda Rumeli” dizisindeki “Hatice” rolü ile ülke çapında tanınmıştır.

2007 yılında Semih Kaplanoğlu’nun “Yumurta”, “Süt”, “Bal” üçlemesinin ilk filmi olan “Yumurta” filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol almıştır. Film ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde ödüller almıştır.

Sinema Filmleri

2015- Yeni Hayat

2014- Kırımlı

2010- Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit)

2009- Ev

2008- İki Çizgi

2007- Yumurta Gül

2005- Türev

TV Yapımları

2022- Yalı Çapkını

2019- 2020 Hercai

2018- Nefes Nefese

2016- Diriliş Ertuğrul

2016- Oyunbozan

2015- Kara Ekmek

2013- 2014 Osmanlı Tokadı

2011- 2012 Bir Çocuk Sevdim

2010- Doktorlar

2010- Sensiz Yaşayamam

2007- 2009 Elveda Rumeli

2006- Gülpare Neslihan Güldemir

2005- Aynalar

İnternet Dizi ve Filmleri

2022- Andropoz

2021- Azizler

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