Gülçin Santırcıoğlu, 1 Ocak 1977 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Selime Santırcıoğlu, babası İbrahim Santırcıoğlu’dur. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümü’nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yapmıştır.
“Türev” adlı ilk sinema filminde 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanmıştır. Bu filmde “Süreyya” rolünü oynamıştır ve 13. ÇASOD ödüllerinde “Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. “Elveda Rumeli” dizisindeki “Hatice” rolü ile ülke çapında tanınmıştır.
2007 yılında Semih Kaplanoğlu’nun “Yumurta”, “Süt”, “Bal” üçlemesinin ilk filmi olan “Yumurta” filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol almıştır. Film ulusal ve uluslararası çeşitli film festivallerinde ödüller almıştır.
Sinema Filmleri
2015- Yeni Hayat
2014- Kırımlı
2010- Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit)
2009- Ev
2008- İki Çizgi
2007- Yumurta Gül
2005- Türev
TV Yapımları
2022- Yalı Çapkını
2019- 2020 Hercai
2018- Nefes Nefese
2016- Diriliş Ertuğrul
2016- Oyunbozan
2015- Kara Ekmek
2013- 2014 Osmanlı Tokadı
2011- 2012 Bir Çocuk Sevdim
2010- Doktorlar
2010- Sensiz Yaşayamam
2007- 2009 Elveda Rumeli
2006- Gülpare Neslihan Güldemir
2005- Aynalar
İnternet Dizi ve Filmleri
2022- Andropoz
2021- Azizler