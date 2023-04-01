İzleyiciyle buluşmak için gün sayan Gülcemal; Annesi tarafından küçükken terk edip karanlık ve tehlikeli birine dönen Gülcemal (Murat Ünalmış) ile masum güzel Deva'nın (Melis Sezen) önce nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

Gülcemal 6 Nisan’dan itibaren perşembe akşamları saat 22.00'da ekranlarda olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi