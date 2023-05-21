Başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı FOX TV ekranlarının yeni dizisi Gülcemal, reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final yapacağına yönelik iddialar ortaya atıldı.
Gülcemal'in severleri çıkan final iddiaları sonrası sosyal medyadan destek mesajları yağdırırken dizinin yapım ekibinden çıkan söylentilere yönelik açıklama geldi.
Yapım Ekibi Gülcemal'in Final Yapmayacağını Duyurdu
Gülcemal'in erken final yapacağına yönelik çıkan haberler sonrası, dizinin yapım ekibinden yalanlama mesajı geldi. Dizinin her perşembe Fox tv ekranlarında yeni bölümleriyle olmaya devam edeceği belirtildi.
Gülcemal 8. Bölüm Fragmanı
"Ben bize inanıyorum!"🤍 #Gülcemal yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/0yqeUsSvAH— GÜLCEMAL (@gulcemalldizi) May 18, 2023
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi