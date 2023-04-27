Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Geçen hafta çıkan şarkısı “En Güzel Misafir” i ilk defa sevenlerine söylen Gülben Ergen kendisini dinlemeye gelenler arasında gördüğü ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ’nu sahne alarak beraber şarkılar söylediler.

Kahramanmaraş merkezli deprem lerin ardından 78 gün sonra ilk kez Kıbrıs’ta sahneye çıkarak şarkı söyleyen Gülben Ergen şarkılarıyla olduğu kadar Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle göz doldurdu.

Kadir Doğulu Aldatma İddialarına Karşı Sessizliğini Bozdu:" Benim Neslihan'dan Başka İmam Nikahlı Eşim Yok"

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