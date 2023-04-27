Gülben Ergen, önceki akşam Kıbrıs Elexux Otel’de sahne aldı.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 78 gün sonra ilk kez Kıbrıs’ta sahneye çıkarak şarkı söyleyen Gülben Ergen şarkılarıyla olduğu kadar Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle göz doldurdu.
Geçen hafta çıkan şarkısı “En Güzel Misafir” i ilk defa sevenlerine söylen Gülben Ergen kendisini dinlemeye gelenler arasında gördüğü ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nu sahne alarak beraber şarkılar söylediler.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi