Gülben Ergen sosyal Medya hesabından “O zaman şarkı söylemek lazım avaz avaz. 6 Şubat / 25 Nisan arası günlerimizde Hiç şarkı söylemedim… İlk Kez Bu akşam işimin başındayım. Sahnedeyim. Şarkılarımla sizlerleyim.” notunu paylaştı…

“En Güzel Misafir” adını verdiği geçen hafta çıkan şarkısını ilk defa bu akşam Kıbrıs’ta sevenlerine söyleyecek olana Gülben Ergen kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin “11 Afet Bölgesine Anaokulu”nun ilkini 29 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır’da açıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi