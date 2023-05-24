Son çıkardığı şarkısı “En Güzel Misafir” ile müzik severlerden tam not alan Gülben konserden konsere koşuyor. Hayranlarıyla sahnelerde buluşan Ergen bu maratona ara vermeden devam ediyor.

Yaz konserleri öncesi geleneksel diyet programına giren Gülben Ergen hayvansal gıdaları hayatından çıkardı. Bir süre bitkisel ağırlıklı beslenecek Ergen’in diyet listesinde sadece sebze ve meyveler var.

Haziran sonu okulların kapanmasıyla çocuklarıyla Bodrum’daki yazlığına çekilecek olan sanatçı ailesine vakit ayıracak. Ardından yaz sezonu konser serisine Gürcistan, Batum’da start verecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi