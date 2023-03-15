25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi’nde lise eğitimini bitirdi. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarını kazanmış olmasına rağmen çalışma hayatına ağırlık verdi.

Kariyerine ilk adımı 1987 yılında katıldığı Hürriyet Sinema Güzeli yarışmasında ikinci olmakla attı. 1988 yılında başrollerini Kenan Kalav ile paylaştığı Deniz Yıldızı filminde oynadı.

Daha sonra 1989 yılında Av,

1990 yılında Hanımın Çiftliği,

1991 yılında Kanun Savaşçıları ve Yolpalas Cinayeti,

1992 yılında İşgal Altında,

1994 yılında İki Kız Kardeş,

1997 yılında Fırat

1998 yılında Marziye

Diskografi

Merhaba (1997)

Kör Aşık (1999)

Sade ve Sadece (2002)

Uçacaksın (2004)

9+1 Fıkır Fıkır (2005)

Gülben Ergen (2006)

Aşk Hiç Bitmez (2008)

Uzun Yol Şarkıları (2009)

Hayat Bi’ Gün (2011)

Kalbimi Koydum (2015)

Seni Kırmışlar (2020)

Filmografisi

1988 Biz Ayrılamayız film, Mine

1988 Deniz Yıldızı film

1989 Av

1990 Hanımın Çiftliği (TRT)

1991 Kanun Savaşçıları (TRT)

1992 İşgal Altında (TRT)

1993 İki Kızkardeş (Show TV)

1997 Fırat (Star TV)

1998 Marziye (TGRT) Marziye

1998 Gümbür Gümbür Gülbence (TGRT) Talk show, sunucu

2001-2002 Dadı (Show TV, Star TV) Melek

2003 Hürrem Sultan (Star TV) Hürrem Sultan

2006 Gönül (Kanal D) Gönül

2008 Gülben Ergen’le Sürpriz (atv) Talk show, sunucu

2009 Popstar Alaturka (FOX) Yarışma, jüri

2011 Gülben (TRT 1) Gündüz programı, sunucu

2012 Benzemez Kimse Sana (Star TV) 2 bölüm

2013 Gülben (Show TV) Gündüz programı, sunucu

2013 Bir Milyon Kimin? (Show TV) Yarışma, jüri

2015 Rising Star Türkiye (TV8)

2017 Vezir Parmağı Gülbahar

2020 Benimle Söyle (FOX) Konuk, jüri

2020 Uzak Ara Eğlence (Kanal D) Jüri

2021 Menajerimi Ara (Star TV) Konuk

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