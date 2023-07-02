Gülben Ergen bayramın üçüncü gününde Türklerin büyük ilgi gösterdiği, Gürcistan’ın Batum kentindeydi. Ergen, rezervasyonları günler öncesinden dolan konserinde hem performansı hem de şıklığıyla tam not aldı

Gülben Ergen dün akşam ilk kez Gürcistan’ın turistik şehri Batum’da konser verdi. Rezervasyonları günler öncesinden tükenen gecede Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giydi. Sevenlerine coşku dolu bir bayram yaşatan Ergen seyirciden büyük alkış aldı.

Konserden hemen önce telefonunu kaybeden Gülben Ergen büyük bir panik yaşadı. Servis sağlayıcısından telefonundan gelen son sinyalin konumunu istese de aldığı cevap “Savcılık izni gerekiyor” olunca sosyal medyadan sitem etti.