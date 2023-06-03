Akasya Durağın dizisinde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan oyuncu Gülay Baltacı, önceki gün havanın güzel olması ile birlikte İstinyePark’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Pandemiden sonra gelen bütün teklifleri reddettiğini söyleyen oyuncu, "Teklifleri kabul etmedim, reddettim. Bir süre daha dinlenmek istiyorum. Çünkü hala korkuyorum ben" dedi. Baltacı, “Gofret” (köpeği) ile ilgileniyorum şu an. Belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler yaparım, duruma göre bakarım" diyerek alışverişine kaldığı yerden devam etti.