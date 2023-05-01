-Gül suyunu bir pamuğa damlatarak yüzünüze nazikçe uygulayın. Bu işlem cildinizdeki fazla yağ ve kiri temizlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca içeriğindeki E vitamini sayesinde cildinize nemlendirici etki yaratacaktır.

-Gül suyu, antioksidan özelliği sayesinde kırışıklıkların oluşumunu ve yaşlanmayı geciktirir.

-Cildinizi nemlendirir. Tonikler ile ilgili yaygın bir yanılgı, cildinizi kurutmalarıdır. Cilt için saf gül suyu gibi doğal ve yumuşak bileşenler kullandığınızda bu doğru değildir. Gül suyu, gözeneklerinize yerleşerek ve nemlendirme sağlayarak cildinizin tazelenmesine yardımcı olur.

-Gül suyu şişliği azaltır. Özellikle gözaltı şişlikleriniz ile baş etmenizi sağlar. Gül suyunu bir süre buzdolabında soğuttuktan sonra pamuğa sıkıp gözünüze yerleştirin. Birkaç dakika içerisinde şişlikleriniz azalacaktır.

-Güneş yanıklarını yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur.

-Gül suyunda bulunan antibakteriyel özellikler sivilcelerin oluşumunu engellemeye ve sivilceleri azaltmaya yardımcı olur.

-Tıkanmış gözenekleri açarak, cildin üst tabakasında bulunan zeminini temizler.

-Egzama, mantar gibi cilt hastalıklarına bağlı oluşan kaşıntıyı ve kuruluğu giderir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ