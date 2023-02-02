Önemli bir seçim dün yapıldı…

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Zühtü Arslan yeniden seçildi…

10 üyesini Sayın Erdoğan’ın, 5 üyesini Sayın Gül’ün atadığı AYM üyelerinden 8’inin Abullah Gül’ün göreve getirdiği Zühtü Arslan’ı yeniden AYM Başkanlığı’na seçmesi son derece ilginç…

Gizli oylamayla seçilen Arslan’ı tebrik ediyoruz…

Bu seçim birşeyin göstergesi olabilir mi?..

Görüştüğüm bazı siyasiler, Sayın Cumhurbaşkanı’nın eskisi gibi etkili olamadığını söylüyor…

Bu seçim sonucunu, Gül: 1, Erdoğan: 0 olarak yorumlayan siyasiler, YSK’nın davranışının da çok farklı olabileceği görüşünde…

14 Mayıs’a kadar, köprülerin altından çok sular geçecek gibi!..