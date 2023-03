Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlar depremzedelerin en temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Kadınlar, bilişsel farkındalıkları ile afetin her aşamasına katkı sağlamaya devam ediyor. Güzellik ve kozmetik sektörünün öncü markalarından Chic Nail Beauty and Cosmetic’in kurucusu Burcu Güzel Davud, ‘’Yaralarımızı kadınlarımızın emeği ve desteğiyle saracağız’’ dedi. Ülkemizi derinden etkileyen depremin yaralarını sarmak için yapılan yardım çalışmaları devam ediyor. Kadınlarımızın her zorlukta olduğu gibi elini taşın altına koyarak desteklerini esirgemeden sahada çalışıp Nene Hatun ruhunu yaşatmaya devam ettiğini belirten güzellik ve kozmetik sektörünün öncü markalarından Chic Nail Beauty and Cosmetic’in kurucusu Burcu Güzel Davud, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımızın verdiği emek unutulmamalı” dedi.

“KADINLAR HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİR”

8 Mart bundan tam 158 yıl önce kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadele meşalesinin adı. Üzerinden ne kadar zaman geçse de günümüzde bu mücadele hala devam ediyor. Ülkemiz kadınları da hayatın her alanında, tarihin her döneminde verdiği emek ve mücadeleyle biliniyor. Burcu Güzel Davud, ‘‘Bir kadın girişimci olarak ülkemiz kadınları ile gurur duyuyorum. Toplum olarak verdiğimiz mücadelelerin yanı sıra kadınlar bireysel olarak yaşanan tüm sorunların üstesinden gelme gücünü içinde taşıyor. Aileyi bir arada tutan ve büyüten, sevgiyi, şefkati yüreğinden eksik etmeyen güçlü kadınlar… Karşılaştığı pek çok zorluğu aşan, üreten kadınlarımızın güzelliği içinden gelir. Bizim kadınlarımız elinden hamuru, tırnaklarından da manikürü eksik etmez’’ ifadelerini kullandı.

EMEĞİN VE DAYANIŞMANIN GÜCÜ

“Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.” Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan bu söz aslında Türk kadınının ne kadar emektar olduğunu da ortaya koyuyor diye belirten Davud, ‘’Yaşadığımız bu felakette de emekçi kadınlarımız ellerinden geleni yaptılar. Benim gibi girişimci kadın arkadaşlarımın yaptığı kampanyalar, sahada aktif olarak görev alan genç kadınlarımız, yardımlara destek veren kadın sanatçılarımız, Anadolu’da ellerinde ekmek ve yemekle yardıma koşan hamarat annelerimiz, emekli maaşını bağışlayan ninelerimiz var. Tüm kadınlarımız dayanışma içerisinde olup bir nebze de olsa destek olmak için inanılmaz bir çaba sarf etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde emeği ve dayanışması için en çok onları kutluyorum’’ dedi. (YHM)