Oyuncak sektörünün dev oyuncuları bir kez daha Tüyap çatısı altında buluşuyor. Heyecanla beklenen “İstanbul Oyuncak Fuarı 2023” 28 Şubat Salı günü kapılarını açıyor. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Oyuncakçılar Derneği (OYDER) iş birliğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Salon 11 ve Salon 12’de 10 bin metrekarelik alanda beşinci kez düzenlenecek fuar 3 Mart’a kadar 4 gün boyunca sektör paydaşlarını bir araya getirecek. Fuar, oyuncak sektörünün devleri ile yerli üreticilerin buluşma adresi konumuyla sektörün üretim gücünün ve ihracatının üst seviyelere taşımasında önemli bir rol üstleniyor.

Hedef, sektörü yüzde 50 büyütmek

Tüyap Fuarcılık Grubu olarak geçtiğimiz yıl fuar ile sektör hacmini yüzde 30 artırma gibi büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Oyuncak sektörünün bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmet anlayışı ve hedef odaklı yürütülen pazarlama faaliyetleri ile fuarı her yıl bir üst seviyeye taşıyoruz. Fuar her yıl yaptığı çalışmalarla ziyaretçi ağlarını genişletip ülke çeşitliliğini artırarak bölgenin vazgeçilmez fuarı olmak için kendisiyle yarışıyor. Bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış bekleniyor. Ayrıca yurt içi alım heyeti kapsamında 30 ilden 300’ün üzerinde profesyonel ziyaretçinin konaklaması bizim tarafımızdan karşılanıyor” dedi.

“Türk oyuncak üreticilerinin çabalarına ivme katıyoruz”

Ersözlü “Dünyanın dört bir yanından alım heyetlerini ağırlamaya hazırlandığımız bu fuar ile markalaşma yolunda ilerleyen, marka bilinirliğini artırmak isteyen ve yeni hedef pazarlara ulaşarak küresel adımlarını hızlandırmaya hazırlanan Türk oyuncak üreticilerinin çabalarına ivme katıyor, küresel ticareti şekillendiriyoruz. Bu sayede fuarımız, katılımcı ve ziyaretçilerimizin yıl boyu sürdürecekleri iletişimin en büyük platformu olarak karışımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez yer verdiğimiz 0-3 yaş bebek araç ve gereçlerine yönelik ürünlerin sergilendiği “Bebek & Anne Ürünleri” özel bölümümüz bu yıl genişleyen kapsamıyla dikkat çekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’dan gelen ziyaretçilerin de aralarında bulunduğu yurtdışında 65 ülkeden yurt içinde 50 ilden üç bine yakın ziyaretçi kaydı alındı. Son dönemde adeta ihracat atağına geçen oyuncak sektörünün fuar aracılığıyla çok ciddi iş bağlantıları sağlayacağı öngörülüyor. Fuarımızda ayrıca deprem bölgesine desteğimizi sürdüreceğimiz çalışmalar yürütüyoruz. Ekonomik kalkınmanın yaralarımızı saracağı düşüncesiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Artık acil ihtiyaç maddelerinden sonra çocuklarımıza destek olma zamanı geldi”

Depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için tüm katılımcıları başlattıkları kampanyaya katılmaya davet eden Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür ise “İstanbul Oyuncak Fuarı, firmalarımız için kendilerini ve ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara tanıtmak açısından çok önemli bir fırsat. Sektörümüze çok katkısı olan bu önemli olayda tüm gücümüzle yer alıyoruz. Ancak işimizi yaparken aklımız ve kalbimiz tabii ki deprem felaketine uğrayan vatandaşlarımızda. Onlar için bir şeyler yapabilmek ve bu zor zamanlarda yanlarında olmak en büyük arzumuz… Artık acil ihtiyaç maddelerinden sonra çocuklarımıza destek olma zamanı geldi. Bugüne kadar sektör olarak depremzede ailelerimize bireysel ve kurumsal olarak yapmış olduğumuz tüm desteklerden sonra oyun ve eğitim ihtiyacı olan depremzede çocuklarımıza her kanaldan oyuncak desteği sağlamaya başladık. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yakın temas halinde İstanbul Oyuncak Fuarı ile bağlantılı Hatay’daki çocuklarımıza yönelik bir oyuncak bağış kampanyası organize ediyoruz. Fuar bitiminde sergiledikleri oyuncakları bağışlamak isteyen katılımcılarımız, bunları düzgün bir şekilde kutulayıp fuarın son günü, yani 3 Mart Cuma günü, Tüyap’ın önüne OYDER olarak getirdiğimiz TIR’a doğrudan yükleyebilecekler. Sergiledikleri oyuncaklardan daha fazlasını bağışlamak isteyen katılımcılarımız ise yine fuarın son günü depolarından getirdikleri ürünleri TIR’ımız ile deprem bölgesine ulaştırabilecekler. Oyuncaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve onlara bağlı birimlerce psikologlar eşliğinde depremzede çocuklarımıza ulaştırılacak” dedi.

Deprem bölgesine destek

Tüyap Fuarcılık Grubu, İstanbul Uluslararası Oyuncak Fuarı’ndan elde edeceği kapı ve otopark gelirlerini afetten etkilenen çocuklar için oluşturulacak eğitim destek fonuna aktaracak.

Online bilet satın almak veya fuar hakkında daha detaylı bilgi için https://www.istanbuloyuncakfuari.com/ adresi ziyaret edilebilecek.

Fuar 4 gün boyunca ziyarete açık olacak

Fuarda peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürün ziyaretçiler tarafından tek tek incelenebilecek. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı 28 Şubat - 3 Mart 2023 tarihleri arasında son gün hariç 10.00 ile 19.00 saatleri arasında, son gün ise 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek.

Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı’nda ihtisas fuarı olması nedeniyle perakende satış yapılmıyor ve 15 yaş altı misafirler ziyaretçi olarak kabul edilmiyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi