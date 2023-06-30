Gübre fiyatları ne kadar? 2023 yılı Tarım Kredi Kooperatifi şeker gübre fiyatlarını sizler için derledik. Tarım Kredi Kooperatifi şeker gübre fiyatları ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi şeker gübre fiyatları güncel fiyatlar ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi şeker gübre fiyatları ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Tarım Kredi Kooperatifi 1 Ton Ve 50 Kilogramlık Çuval Gübrelerin Fiyatları

-1 Ton Tarım Kredi üre gübresi: 8940 TL

-50 Kg Tarım Kredi üre gübresi: 447 TL

-1 Ton üre gübresi: 10.850 tl

-50 Kg üre gübresi: 610 TL

-1 ton üre %46 granül: 10.850 TL

-50 Kg üre %46 granül: 650 TL

-1 ton As %21 Kristal: 7100 TL

-50 Kg As %21 Kristal: 355 TL

-1 ton As %21 Granül: 8260 TL

-50 Kg As %21 Granül:413 TL

-1 ton dap gübre (taban): 15.760 TL

-50 Kg dap gübre (taban): 788 TL

-1 ton 20.20.0 kükürtlü: 11.500 TL

-50 Kg 20.20.0 kükürtlü: 575 TL

-1 ton 20.20.0+Zn: 11.000 TL

-50 Kg 20.20.0+Zn: 550 TL

-1 ton 5.15.15: 13.780 TL

-50 Kg 5.15.15: 689 TL

-1 ton 15.15.15+ Zn: 13.010 TL

-50 Kg 15.15.15+ Zn: 641 TL

-1 ton Nitropower: 10.700 TL

-50 kg Nitropower: 535 TL

-1 ton 20.12.15: 8210 TL

-50 kg 20.12.15: 410,50 TL

-1 ton 13.24.12: 10.205 TL

-50 kg 13.24.12: 510,25 TL

-1 ton P.S. : 13.880 tl

-50 Kg P.S. : 694 tl

-1 ton 13.25.5: 9130 TL

-50 Kg 13.25.5: 456,50 TL

-1 ton 25.5.10: 7495 TL

-50 kg 25.5.10: 374,75 TL,

-1 ton TŞP: 9210 TL

-50 kg TŞP: 460,50 TL

-1 ton Amonyum sülfat % 21 (üst): 9040 TL

-50 kg Amonyum sülfat % 21 (üst): 450 TL

-1 ton MAP gübresi: 14.630 TL

-50 kg MAP gübresi: 731,50 TL

-50 kg Süper inci 25 Kg Slowfest Yavaş Salınımlı gübre fiyatı: 375 TL

Güncel Fiyatlar

-Tarım Kredi DAP gübre fiyatı: 18.000 TL/ton oldu.

-DAP gübre çuval fiyatı 750 liradan 950 liraya yükseldi.

-20.20.0 kompoze gübre fiyatı 11 bin liraya çıktı. 50 kg 20 20 gübrenin çuval fiyatı 450 TL’den 550 TL çıktı.

-Tarım Kredi 15.15.15 gübre fiyatı 11 bin liraya yükseldi. 50 kg çuval 15 15 15 gübre fiyatı 450 TL’den 550 TL çıktı.

-GÜBRETAŞ Dap Gübre 18-46-0 Kışlık Taban Gübresi güncel fiyatı: 1.299 TL‘dir.

-ÜRE 46N Gübre ton fiyatı: 10.850 TL

-CAN %26N gübrenin ton fiyatı: 7.000 TL iken 50 Kglık çuval can %26N gübrenin fiyatı: 350 TL

-DAP Gübre Ton Fiyatı: 19.000 TL fiyata satılırken 50 kiloluk Dap gübresi ise 950 TL fiyatla satılıyor.

-20.20.0 1 ton gübre fiyatı: 11.500 TL, 50 kg ağırlığında 20 20 gübre ise 575 TL fiyata satılıyor.