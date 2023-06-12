GTA serisinden esinlenen yeni aksiyon dolu oyun The Precinct, ilk fragmanı ile büyük bir merak uyandırdı. Oyuncular, bu oyunla birlikte 1980'lerde geçen Averno City isimli tehlikeli bir şehirde bir polis memuru olma fırsatı bulacak. Oyunun bu geriye dönük atmosferi, retro tarzı seven oyunculara hitap ediyor.

Summer Game Fest etkinliği sırasında duyurulan bu GTA tarzı oyun, oyunculara çaylak bir polis memuru olarak görev yapma fırsatı sunuyor. Ana karakterimiz olan Nick Ordell Jr. ile Averno City sokaklarında dolaşacağınız oyunda, çeşitli yenilikler de bulunuyor.

The Precinct oyununda dikkat çeken bir yenilik, oyuncuların polis departmanından destek talep edebilme olanağı. Bu destek, suçluları yakalamak için çeşitli kaynaklara, barikatlar ve lastik patlatan yol kapanları gibi, erişim sağlayacak.

The Precinct, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X platformlarında oynanabilecek. Ancak henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmedi. Oyunun tanıtımı sonrasında bazı oyuncular, Precinct'in "GTA 6'dan önce" çıkış yapacağını dile getirdi.

Yayınlanan fragman, Grand Theft Auto serisinin ikonik araç ve yaya aksiyonunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, oyunun grafiklerinin ilk GTA oyununu anımsattığı söylenebilir. GTA 6 ile doğrudan bir yarış içerisinde olmasa da, oyunun benzer bir çizgide olduğunu söyleyebiliriz.

Oyunun geliştiricisi, oyuncuların yürüyüş, ekip arabası ve helikopter gibi çeşitli yöntemlerle şehri keşfedebileceğini belirtti. Ayrıca, oyunun içerisinde park ihlalleri ve çete çatışmaları gibi çeşitli polis görevlerinin yer alacağı da belirtildi.