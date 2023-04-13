GTA 5 Hile Kodları:

Super Bomberman R 2 Dünya çapında 2 Eylül’de çıkış yapacak Super Bomberman R 2 Dünya çapında 2 Eylül’de çıkış yapacak
  • Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
  • Hızlı Koşu : CATCHME
  • Hızlı Yüzme : GOTGILLS
  • Ağır Çekim : SLOWMO
  • Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
  • Yönetmen Modu : JRTALENT
  • Sarhoş Modu : LIQUOR
  • Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
  • Süper Zıplama : HOPTOIT
  • Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
  • Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
  • Yerçekimini Azalt : FLOATER
  • Kayan Araçlar : SNOWDAY
  • Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
  • Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
  • StuPCJ-600 Motoru : ROCKET
  • Bagger Motoru : BAGGER
  • PCJ-600 Motoru : ROCKET
  • BMX Bisiklet : BANDIT
  • Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
  • Caddy Golf Arabası : HOLEIN1
  • Comet Arabası : COMET
  • Duster Uçağı : FLYSPRAY
  • Limuzin (Limo) : VINEWOOD
  • Parasız Tüm Silahları Al : TOOLUP
  • Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
  • Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
  • Paraşüt : SKYDIVE
  • Rapid GT Arabası : RAPIDGT
  • Sanchez Motoru : OFFROAD
  • Spawn BMX : BANDIT
  • Spawn Buzzard Helikopteri : BUZZOFF
  • Spawn Caddy Golf Arabası : HOLEIN1
  • Spawn Comet Arabası : COMET
  • Spawn Duster Uçağı : FLYSPRAY
  • Spawn Limo : VINEWOOD
  • Spawn PCJ-600 Motoru : ROCKET
  • Spawn Rapid GT Arabası : RAPIDGT
  • Spawn Sanchez Motoru : OFFROAD
  • Spawn Stunt Plane : BARNSTORM
  • Spawn Trashmaster : TRASHED
  • Spor Arabaları Trafikte : RICHNESS
  • Stunt Plane : BARNSTORM
  • Submersible Araç : BUBBLES
  • Super Jump : HOPTOIT
  • Superman : SKYFALL
  • Tüm Araçların Patlama Özelliğini Aç/Kapat : BANGBANG
  • Tüm Haritayı Aç : RAPIDGT
  • Yüksek Atlayış : HOPPEDUP
  • Zamanı Yavaşlat : SLOWMO

YENİGÜN HABER MERKEZİ