- Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
- Hızlı Koşu : CATCHME
- Hızlı Yüzme : GOTGILLS
- Ağır Çekim : SLOWMO
- Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
- Yönetmen Modu : JRTALENT
- Sarhoş Modu : LIQUOR
- Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
- Süper Zıplama : HOPTOIT
- Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
- Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
- Yerçekimini Azalt : FLOATER
- Kayan Araçlar : SNOWDAY
- Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
- Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
- StuPCJ-600 Motoru : ROCKET
- Bagger Motoru : BAGGER
- PCJ-600 Motoru : ROCKET
- BMX Bisiklet : BANDIT
- Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
- Caddy Golf Arabası : HOLEIN1
- Comet Arabası : COMET
- Duster Uçağı : FLYSPRAY
- Limuzin (Limo) : VINEWOOD
- Parasız Tüm Silahları Al : TOOLUP
- Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
- Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
- Paraşüt : SKYDIVE
- Rapid GT Arabası : RAPIDGT
- Sanchez Motoru : OFFROAD
- Spawn BMX : BANDIT
- Spawn Buzzard Helikopteri : BUZZOFF
- Spawn Caddy Golf Arabası : HOLEIN1
- Spawn Comet Arabası : COMET
- Spawn Duster Uçağı : FLYSPRAY
- Spawn Limo : VINEWOOD
- Spawn PCJ-600 Motoru : ROCKET
- Spawn Rapid GT Arabası : RAPIDGT
- Spawn Sanchez Motoru : OFFROAD
- Spawn Stunt Plane : BARNSTORM
- Spawn Trashmaster : TRASHED
- Spor Arabaları Trafikte : RICHNESS
- Stunt Plane : BARNSTORM
- Submersible Araç : BUBBLES
- Super Jump : HOPTOIT
- Superman : SKYFALL
- Tüm Araçların Patlama Özelliğini Aç/Kapat : BANGBANG
- Tüm Haritayı Aç : RAPIDGT
- Yüksek Atlayış : HOPPEDUP
- Zamanı Yavaşlat : SLOWMO
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