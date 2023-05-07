41 yaşındaki güzel şarkıcı Simge 5 yıl önce çıkarttığı "Aşkın Olayım" isimli şarkısıyla Icardi sayesinde tekrardan gündemde. Gs taraftarının yengesi ilan edilen Simge ünlü futbolcu Icardi ile arasında bir yakınlaşma olsa da Icardi barışma teklifini kabul eden eski karısına geri dönmüştü.

Ünlü şarkıcı önceki akşam sahne aldığı mekanda dillerden düşmeyen parçası "Aşkın Olayım"ı söylemeden önce kalbinin boş olduğunu şöyle anlattı. “Bu kadar kalabalık bir dünyada birini bulamamak da büyük bir başarı. Bu şarkıyı bu kadar söyleyip, sevgilimin olmaması da büyük başarı."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi