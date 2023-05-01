Twitch yayıncısı Jahrein Muharrem İnce'den Soğuduğunu Oyunu Kılıçdaroğlu'na Vereceğini Açıkladı Twitch yayıncısı Jahrein Muharrem İnce'den Soğuduğunu Oyunu Kılıçdaroğlu'na Vereceğini Açıkladı

Dün oynanan Gs-Bjk derbisi sonucu 3-1 biten maç sonrası Ertan Saban, ınstagram hesabından kutlama videosu paylaştı. Ünlü oyuncunun taraftarlara karşı hakarette bulundu paylaşıma Şahin Irmak, kendi hesabında karşılık verdi. Bugün özür videosu paylaşan Saban, tüm GS camiasından özür diledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi