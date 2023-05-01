Dün oynanan Gs-Bjk derbisi sonucu 3-1 biten maç sonrası Ertan Saban, ınstagram hesabından kutlama videosu paylaştı. Ünlü oyuncunun taraftarlara karşı hakarette bulundu paylaşıma Şahin Irmak, kendi hesabında karşılık verdi. Bugün özür videosu paylaşan Saban, tüm GS camiasından özür diledi.
#ErtanSaban— Muhammed (@_the_kaplann) May 1, 2023
ŞahinIrmak ÖzürDile
Herkes ağzına Galatasaray kelimesini alırken iki kez düşünücek, haddini bilecek.
Bizde küfür edip özür diliyelim sonra o zaman? pic.twitter.com/GDauP6lIVx
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi