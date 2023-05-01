Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga Kuru kimdir? Tolga Kuru Peruk Saçını Neden Fırlatıp Attı

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

ÖTV indirimi telefonlara ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

#ErtanSaban ŞahinIrmak ÖzürDile Herkes ağzına Galatasaray kelimesini alırken iki kez düşünücek, haddini bilecek. Bizde küfür edip özür diliyelim sonra o zaman? pic.twitter.com/GDauP6lIVx

Dün oynanan Gs - Bjk derbisi sonucu 3-1 biten maç sonrası Ertan Saban , ınstagram hesabından kutlama videosu paylaştı. Ünlü oyuncunun taraftarlara karşı hakarette bulundu paylaşıma Şahin Irmak , kendi hesabında karşılık verdi. Bugün özür videosu paylaşan Saban, tüm GS camiasından özür diledi.