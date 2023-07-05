Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı.Gelecek Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ortak grup kurma girişimi ile ilgili olarak yarın birlikte açıklama yapacak.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, yarın saat 12:30’da Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır."