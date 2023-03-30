LIXIL Group Corporation bünyesinde faaliyet gösteren, banyo çözümleri ve mutfak bataryalarında dünyanın önde gelen markası GROHE, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına yenilikçi ürünleriyle devam ediyor. Daha iyi evleri herkes için her yerde gerçeğe dönüştürme hedefiyle, tüketicilerin yaşam alanlarından beklentilerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini analiz ederek farklı çözümler üreten GROHE’nin Türkiye ve Azerbaycan Lideri Serhat Sabaz, önümüzdeki dönem yenilikleri, Türkiye’deki trendler ve sürdürülebilirlik hedefleri hakkında bilgi verdi.

GROHE X’te uzmanlar suyun geleceğine dair öngörülerde bulundu

80 yılı aşkın bir süredir banyo ve mutfakta yeniliklere öncülük ettiklerini belirten Serhat Sabaz, “Müşterilerimize doğru zamanda doğru ürün ve hizmetleri sunmaya odaklanıyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz GROHE X ile hedef gruplarımız için özel olarak tasarlanmış bir dijital iletişim aracı hayata geçirdik. Platform, marka deneyimini ve müşteri diyaloğunu etkileşimli bir şekilde teşvik ediyor. 360 derecelik sanal odalar, ürünleri anında somut hale getiren GROHE X’i EMENA'daki (Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika) tüm paydaşlarımıza sunuyoruz. Ayrıca bu yıl, 7-9 Mart’ta ilk GROHE X Zirvesi’ni “Suya Önem Vermek” temasıyla gerçekleştirdik. Keyifli, ilham verici ve her yönüyle başarılı bir dijital etkinliği geride bıraktık. 74 ülkeden katılımcıların yer aldığı zirvede üç gün boyunca, kıdemli GROHE marka temsilcileri, uzmanlar, araştırmacılar ve kişiler suyun gelecekteki önemine yönelik öngörülerini paylaştılar” diye konuştu.

‘Türkiye’de hem konforlu hem de tasarruflu ürün tercih ediliyor’

Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıklarından bahseden Serhat Sabaz, “İnsanların evlerini nasıl hayal ettiklerini ve düzenlediklerine yönelik ana trendlere odaklandık. Burada üç mega trend söz konusu: kentleşme, sağlık ve esenlik ve sürdürülebilirlik. Örneğin; mutfaklarımızda çok fazla zaman geçiriyoruz. Mutfaklar aile bireylerinin bir araya gelip sosyalleştiği yerlerdir. Banyolar daha çok dinlenme alanına dönüşüyor. Küresel trendlere paralel olarak, Türk tüketicisi kişisel konforunu artıran ve aynı zamanda para, su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünleri giderek daha fazla arıyor. Daha fazla insan şehirlerde yaşamak için hareket ettiğinden, artan şehirleşme eğilimini ele almamız gerekiyor, bu nedenle evlerin daha kompakt olması gerekiyor. İç mekanlar, musluklar ve duşlar gibi armatürlerde daha estetik bir görünüm aranıyor. Sağlık ve esenlik konusunda da artan farkındalık, tüketicilerin banyolarda işlevselliğin yanı sıra sağlıklı yaşam spa'sı isteğini ortaya çıkarıyor. Su ve enerji gibi değerli kaynakların sürdürülebilirliğe katkısı da öne çıkıyor” dedi

GROHE özenli armatürleriyle tasarımı spa ile birleştiriyor

GROHE olarak kalite, teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı yeni ürünler sunduklarını belirten Serhat Sabaz, şunları söyledi: “Müşterilerimizin sudan aldıkları keyfi artıran akıllı çözümler yaratarak en son dijital gelişmeleri entegre etmek için çalışıyoruz. GROHE Eurosmart veya GROHE termostat serisi gibi öne çıkan özellikler ve GROHE Blue su sistemi gibi çığır açan yenilikler, derin uzmanlığımızın ve sürdürülebilirlik konusundaki stratejik odağımızın altını çiziyor. Suyun yaşamsal enerji kaynağı olduğu inancıyla GROHE SPA koleksiyonumuzu yeniden canlandırdık. GROHE SPA, özenli armatür koleksiyonları, özelleştirilebilir tavan duşları ve renkli seramiklerden tamamlayıcı aksesuarlara kadar çeşitlilik gösteriyor. İlerici tasarımlar, lüks ev spa deneyimleri yaratmak için özenle seçilmiş renkler, malzemeler ve kaplamalarla birleşiyor.”

GROHE Everstream’de duş teknolojisi bambaşka bir boyuta kavuşuyor

Serhat Sabaz, en yeni ürünü suyu temizleyen, yeniden ısıtan ve yeniden kullanan yeni sirkülasyonlu duş teknolojimiz GROHE Everstream hakkında da bilgi verdi: “GROHE Everstream, duş alışkanlıklarınıza bağlı olarak suyun yalnızca dörtte birini ve tipik bir geleneksel duşun enerjisinin üçte birini tüketerek suyu yeniden kullanıyor. Böylece dört kişilik bir aile için yılda yüzde 65'e kadar maliyet tasarrufu elde ediliyor ve karbon ayak izini de yüzde 70'e kadar azaltıyor. Bu yeni teknoloji, insanların mümkün olduğunca az taze su kullanarak bekledikleri duş deneyimini yaratmak için tasarlandı ve suçluluk duymadan uzun duşların keyfini çıkarma fırsatı sunuyor. GROHE Everstream duş teknolojisi tüm bunlara yanıt veriyor. Gezegenin her yerindeki insanların suyunu kullanma şeklini tamamen değiştirecek. Bu ürün çözümü, suyu dairesel bir süreçte temizlemek, yeniden ısıtmak ve yeniden kullanmak için tasarlanmıştır ve bu da büyük tasarruf sağlıyor. GROHE Everstream, 2024 baharında piyasaya sürülecek.”

QuickFix ile tesisatçı gerektirmeyen kolay kurulumlar

Serhat Sabaz, GROHE'nin Türkiye için geliştirdiği özel ürünleri de bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Bizim için her ürün geliştirme ve tasarım süreci, tüketici odaklı düşünceyle başlar. Tüketicileri nasıl yaşadıklarını, ihtiyaçlarını ve isteklerini, yaşam alanlarından ne beklediklerini derinlemesine anlamayı gerektirir. Güçlü küresel varlığımız ve ağımız sayesinde ürünlerimizi her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz. Örneğin, kolay banyo ve mutfak yenilemeleri için GROHE QuickFix’i geliştirdik. QuickFix, kolay kurulum için ‘her şey dahil bir paket’ olarak tanımlanabilir. Bu tür kurulumları herkesin yapabileceği kadar kolay hale getirmeyi amaçladık. QuickFix ürünleri, ev sahiplerinin bir tesisatçı bulamadıklarında veya bir tesisatçı gerektirmeyecek kadar küçük işlerde basit onarımlar yapmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.”

GROHE 2018'de plastik içermeyen ambalajlara geçiş için hedeflerini açıkladı

İşinin merkezinde su bulunan GROHE, bu değerli kaynağın korunması ve dünya çapında temiz su sağlama taahhüdünde bulunuyor. 2018'de plastik içermeyen ambalajlara geçiş için hedeflerini açıklayan GROHE, 2022 baharında da ürünleri için plastiği azaltılmış ambalaj geliştirdi. Tüketicilerin günlük yaşamlarında plastik şişe israfını da önleme amacıyla GROHE Blue su sistemini geliştiren GROHE, filtrelenmiş ve tercih edilen içme sıcaklığına soğutulmuş olarak doğrudan mutfak musluğundan gelen filtrelenmiş, soğutulmuş ve sodalı suyu istenilen zamanda damak tadına uygun şekilde sunuyor.

• GROHE Blue sayesinde dört kişilik bir aile yılda 800 adet tek kullanımlık plastik şişe tasarrufu,

• GROHE'nin ürün ambalajlarından gerekli olmayan tüm plastiklerin çıkarılması sayesinde yılda 37 milyon adet plastik parça tasarrufu,

• GROHE Rapid kurulum sisteminin bir ürün parçası, diğer ürün parçaları için ambalaj olarak kullanılarak yılda 26 ton poli paket tasarrufu sağlanabiliyor.

‘Daha az ile daha fazlasını nasıl yapabiliriz’

Serhat Sabaz, “Başarılı bir tasarımı sürdürülebilir ve işlevsel hale getiriyoruz. Su tüketimini azaltıyor, harika bir deneyim ve ekolojik keyif yaşatmayı hedefliyoruz. Kullanıcılar duşta, saçlarını yıkarken galonlarca suyu boşa harcarlar. Biz de su akışını yüzde 50 azaltan ve su sıcaklığını sabit tutan EcoButton’u geliştirdik. ‘Daha az ile daha fazlasını nasıl yapabilirim?’ sorusuna yanıt aradık. Yuvarlak duş başlıklarındaki spreylerin doğrudan vücuda ulaşmasını sağlayan, duvar veya duş teknesini ıslatarak çok fazla su israf etmeyen, baklava biçimli Rainshower Yeni Nesil Eko duş başlığını tasarladık. Ürünlerimizden gereksiz her şeyi çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşımla duş başlığının açısına meydan okuduk ve açıyı 45 dereceden 7 dereceye değiştirerek paketlemeyi yüzde 50 azalttık. Şimdi, kamyon ve uçaklara iki kat fazla yükleme yapıyor, karbon ayak izini ve maliyetleri büyük oranda azaltıyoruz” dedi.

Son 10 yılda 490'dan fazla tasarım, inovasyon sürdürülebilirlik ödülü

GROHE olarak tasarımı stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Serhat Sabaz, “Tasarım ve deneyimlerle müşterilerimizin kalplerinde güçlü bir duygusal bağ oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyaya ilham verme, paradigmalara meydan okuma ve onları yıkma, geleceği etkileme ve biçimlendirme yeteneğimizden keyif alıyoruz. Son 10 yılda, 490'dan fazla tasarım, inovasyon sürdürülebilirlik ödülü aldık. Yerel sanat ve tasarım ekosistemiyle de uzun süreli bir ilişkimiz var. Türkiye'de geçen yıl Kezban Arca Batıbeki’nin “Pulp Fiction 3” sergisine sponsor olduk. Suyun saf neşesinden ilham alan sanatçının yarattığı ilk NFT'sinin satış geliri, TOÇEV aracılığıyla 15 kız çocuğunun 1 yıllık eğitimi için bağışlandı. Yakın zamanda da Türkiye’de yeni nesil sanat platformu Cue Art Space işbirliğiyle ünlü sanatçı Harun Antakyalı'nın sergisine sponsor olduk. Yeni çalışmalar için de heyecanlıyız” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

