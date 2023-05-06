GREEN CARD TEYİT-ONAY NUMARASI OLMADAN SONUCA BAKILIR MI?

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenebilmek için başvuran kişinin Teyit-onay numarası (confirmation number), soyadı ve doğum tarihi bilgilerine sahip olmak gereklidir. Bu bilgilerden herhangi birinin olmaması halinde başvuru sonucuna bakılamaz. Ancak teyit numarasını kaybeden kişiler için numarayı öğrenmenin yolları vardır.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI ONAY NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card onay numarasını unutan vatandaşların, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak teyit numarasını yeniden alabilmeleri mümkün.

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