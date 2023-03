Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun içecek grubu markalarından Pepsi’nin 10 Haziran’da sunacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı Açılış Töreni’nde, GRAMMY® ve çok sayıda Platin Plak ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı Burna Boy sahne alacak. Dünya listelerinde zirveye oturan "Last Last" ve "It's Plenty" şarkılarının megastarı Burna Boy imza attığı afrobeat ezgilerinin coşkusunu İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşıyacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayran, uluslararası kulüp futbolunun en büyük maçı başlamadan hemen önce gerçekleşecek bu kaçırılmayacak performansı izleyecek. Rekorlarla dolu bir yılı geride bırakarak altıncı stüdyo albümü Love Damini'yi piyasaya süren Burna Boy, yakında açıklanacak dünyaca ünlü bir başka isimle birlikte Pepsi sahnesini paylaşacak. Burna Boy, dünya şampiyonu Leo Messi, UCL şampiyonu Vini Jr ve Avrupa ödüllü “Lioness” yıldız Leah Williamson’ın dâhil olduğu Pepsi marka elçileri ve futbol yıldızlarıyla bir takım oluşturarak bir Tiktok videosu paylaştı. Videoda Burna Boy, hayranlarını #PepsiKickOffShow hashtag'ini kullanarak en iyi dans hareketlerini veya top becerilerini TikTok'ta sergilemeye davet ediyor. En iyi başvurular arasından seçilecek kullanıcılar, Pepsi'nin sunacağı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreninin bir parçası olarak becerilerini sergileyecek. Sıkı bir futbol hayranı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden daha iyisini düşünemediğini belirten Burna Boy, “Bu yılın finalinde Pepsi sahnesinde performans sergileyeceğim için çok heyecanlıyım. Müzik ve futbol mükemmel bir kombinasyon. Bu yüzden İstanbul'da heyecanlı ve sihirli anlar yaşatacağıma eminim. Sunacaklarımla tüm dünyayı şaşırtacağım!” dedi. Pepsi Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Direktörü Gustavo Reyna ise şöyle konuştu: “UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, kulüp futbolunun en önemli etkinliklerinden biri ve Pepsi bu anı en eğlenceli gösterilerle taçlandırmanın gururunu yaşıyor. Yeni isimlendirdiğimiz ‘Kick Of Show by Pepsi’ bu yıl çok ses getirecek. Dünyanın en çok heyecan uyandıran sanatçılarından Burna Boy'u Pepsi x UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde ağırlayacağımız için çok mutluyuz. Ayrıca, bu kaçırılmayacak performansın bir parçası olarak seçilecek hayranların kim olduğunu görmek için de sabırsızlanıyoruz. Önümüzdeki haftalarda Burna Boy ile sahneyi kimin paylaşacağını öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin!” UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, konuyla ilgili olarak, “UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni, Pepsi ile ortak sürdürdüğümüz çabaların önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu etkinlik yeni ve genç izleyicilerin müzik dünyasının en büyük isimlerine ve yükselen yıldızlarına ulaşması adına muhteşem bir fırsat sunuyor. Enerjik ve akılda kalıcı performanslar sergileyecek yetenekli sanatçılardan oluşan yıldızları sezonun İstanbul'daki final maçında sahneye çıkaracağımız için heyecan duyuyoruz” dedi. Pepsi'nin yedi yıldır sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Töreni, kulüp futbolu sezonunun en önemli maçının başlamasından sadece birkaç dakika önce dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede yayınlanacak. Taraftarları şaşırtıp daha fazlasını istemeye sevk eden unutulmaz bir eğlence deneyimi yaşatarak futbol ve müzik dünyasını birleştiren etkinlik, Pepsi'nin “Thirsty For More” platformunun mükemmel bir yansıması niteliğini taşıyor. Açılış Töreni, bu sezon Pepsi ve UEFA'nın futbol taraftarlarını bir araya getireceği heyecan verici pek çok andan sadece biri. Bu anların arasında, sahneyi paylaşacak diğer global süperstarın duyurulması, TikTok videoları, moda iş birlikleri, ürünlerde sunulacak yenilikler ve daha fazlası bulunuyor.

