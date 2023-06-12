1496 lira ile Gram altın tarihi zirveyi gördü. Dolar kuru ve ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle dünya genelinde birçok yatırımcı altına yönelirken, son zamanlarda Türkiye’de de altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Gram altın da bu yükselişten nasibini aldı ve 1496 lira seviyesine ulaşarak yeni bir tarihi zirve gördü. Peki, altın fiyatları daha da yükselecek mi?

Döviz kurundaki hızlı artışla birlikte yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren altın, yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününde 1496 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın (spot) saat 9.24 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,60 artışla 1483 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise 2426 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın Cuma gününü 2410 liradan kapatmıştı.

Önceki kapanışı 9613 lira olan Cumhuriyet altını 9670 liradan satılıyor.

Ons altın ise 2 dolar düşüşle 1959 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında piyasa koşulları, ekonomik ve siyasi gelişmeler, enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları gelmektedir. Özellikle son dönemde dolar kuru ve ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle dünya genelinde ekonomik belirsizlikler arttı ve yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelmeye başladı. Bu durum da altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Altın fiyatları ne yönde ilerleyecek?

Altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceği konusunda kesin bir yargıya varmak zor olsa da, birçok uzman altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği görüşünde. Özellikle dolar kuru ve ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerin artması, altın fiyatlarının yükselişini destekliyor. Ancak, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketinde bir takım faktörler de dikkate alınması gerekiyor. Bunlar arasında enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları gibi faktörler yer alıyor.

Altın yatırımı yapmak isteyenler nelere dikkat etmelidir?

Altın yatırımı yapmak isteyenler öncelikle altının fiyatını etkileyen faktörleri iyi bir şekilde analiz etmelidir. Ayrıca, altın yatırımı yapmadan önce piyasa koşullarını ve ekonomik gelişmeleri takip etmek de önemlidir. Bunların yanı sıra, altın yatırımı yapmadan önce güvenilir bir aracı kurum seçmek de önemlidir.