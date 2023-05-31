Gram Altında yeni rekor geldi. Gram altın rekor kırdı mı diye çok merak ediliyor. Dolar kuru ile gram altın fiyatı da rekora koşuyor. Peki bugün Altın gram fiyatı ne kadar? Gram altın rekora koşuyor ve bugün yeni rekor kırıldı. Acaba gram altın bugün ne kadar? Bu hafta Gram altın rekor kırdı mı? Altın fiyatlarında son durumu sizlerle paylaşmak istedik.

Gram altın rekor kırdı mı? Gram Altında yeni rekor

Son haftalarda yükselişe geçen dolar kuru ile altın fiyatları da artmaya başlamıştı. Gram altın rekora koşuyor ve bugün yeni rekor kırıldı. Dolar/TL kuru 20.90'a kadar çıkarken gram altın fiyatı da 1320 TL ile yeni rekor kırdı

Gram altın rekora koşuyor: Gram Altında yeni rekor kaç TL?

Ve rekora koşan gram altın bu sabah yeni rekor kırmayı başardı. 1320 TL fiyatına kadar yükselen Gram Altın tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Sabahın erken saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar/TL 20.90'a kadar yükseldi. Aynı saatlerde kurla beraber yükselişe geçen gram altın da ilk kez 1.320 liraya kadar yükseldi.

Borç tavanı krizi azalmaya başlarken, gözler artık Fed'in 14 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Geçen hafta ağırlıklı beklenti, Fed'in faizi sabit tutacağı yönündeydi. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı tüketici harcaması verileri bu beklentilerin değişmesine neden oldu. Fed'in enflasyonun önemli bir göstergesi olarak gördüğü tüketici harcamaları Nisan'da beklentilerin üzerinde %0,8 arttı. Harcamalar geçen yılın Nisan ayına göre %4,4 arttı. Bu verilerden önce Fed'in faiz oranını %71 olasılıkla sabit tutması bekleniyordu. Ancak bugün itibariyle 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali %60.

Altın gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatlarında son durum