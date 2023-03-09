Gıda sektöründe gerçekleştirdiği projelerle tanınan TXO'nun kurucu ortağı Ali Çetin, bir işletme tasarlanırken gözle görülmeyen, ama asıl yatırım yapılması gereken detayların teknik alt yapı olduğuna dikkat çekiyor. Çetin, bir işletmenin tasarımından son aşamasına kadar mimar ile mühendislerin birlikte çalışması gerektiğinin de önemine değiniyor.

Tasarımın her alanına dokunarak, HORECA noktaları başta olmak üzere birçok mimari alanda müşterilerinin ihtiyaç duyduğu yenilikçi, fonksiyonel ve rekabetçi çözümlere imza atan TXO, mekân, ürün ve endüstriyel mutfak çözümlerinde çağdaş yaklaşımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mekan, insan ve iş güvenliği konusunda doğru projelerin uygulanması gerektiğini söyleyen TXO'nun kurucu ortağı Ali Çetin, afet ve acil durumlara karşı önlem olarak, acil kaçış noktaları, koridor geçişleri, gaz kaçaklarını önleyecek detaylar gibi pek çok teknik alt yapının önceliğine vurgu yapıyor.

"Mekanlar tasarlanırken dünya standartları uygulanmalı"

Ali Çetin, mekan tasarımlarında yatırım yapılması gereken teknik alt yapı konusunda, özellikle mekan güvenliğinin öneminin altını çiziyor. Bir restoran ya da kafe tasarlanırken dünya standartlarına uygun planlama yapılması gerektiğini söyleyen Çetin, "Koridor aralıklarının, kapı geçişlerinin, elektrik, mekanik ve gaz tesisat detaylarının belirlenen normlara uygun olması şart" diyerek şöyle devam ediyor; "Ülkemizde restaurant, kafe, veya gıda işletmeleri genelde bu iş için planlanmamış binaların alt katlarında konumlandırılıyor. Mekanlarda doğru baca çıkışları oluşturmak, standartlara uygun elektik-mekanik-gaz, su ve havalandırma tesisatlarını yapmak için yoğun mühendislik çalışması gerekiyor. Havalandırma sistemlerinde yatay geçişlerin hesaplanması, doğru kanal açılarının sağlanması, doğru filtrelerin kullanılması çok önemli. Teknik alt yapının doğru kurulmasının yanında bu sistemlerin düzenli bakıma ihtiyaç duyduğunu bilmek ve bakımlarını yaptırmak, edinmemiz gereken bir alışkanlık. Mekan tasarlanırken pek çok teknik alt yapı, iç mekan tasarımı öncesinde planlanmalı, mühendis ve mimarlarla beraber çalışılmalı."

"Konu bilinçli olmaktan geçiyor"

Yurt dışında standartların çok katı olduğuna da değinen Ali Çetin, konunun bilinçli olmakla ilgisinin önemini vurgulayarak, "Tüm bunları talep eden müşteri ya da firmalar var ama ülkemizde mimar ve mühendisle çalışan kurumlar oldukça az" diyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ