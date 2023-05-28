Güzel oyuncu Gözde Duru, önceki gün yapımcı erkek arkadaşı Şahin Üren ile birlikte İstinyePark'da görüntülendi. Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerken objektiflere yansıyan çift muhabirlerin isteğini geri çevirmeyerek el ele poz verdi. Çağan Irmak imzalı 'Sevda Mecburi İstikamet' filminde yer alan Gözde Duru, “şu aralar proje okuyorum, hazırda 3 adet projemiz var beni hangisi daha çok heyecanlandırırsa onu seçeceğim” dedi. Hayli keyifli görünen 36 yaşındaki oyuncu, “bugünde doğum günüm, bunun için alışverişe çıktık” diyerek, kısa süren sohbet sonrası basın mensuplarına teşekkür edip, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.