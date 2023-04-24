Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme & İktisat bölümünü bitirdi. Ardından İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde yine işletme ve iktisat üzerine eğitimine devam etti. 2007 - 2019 yılları arasında Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Gözde Akpınar, Filli Boya’nın 2001 yılında ulaştığı sektör liderliğini sürdürdü. 2019 yılında Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin tamamını Japonya merkezli Nippon Paint Holdings’e satarak ilk başarılı çıkışını gerçekleştirdi. 2020 yılında “Gönlümde yatan iş” olarak nitelediği Gain Medya A.Ş.’yi kurarak, Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlendi.

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