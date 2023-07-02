Beslenmemiz, göz sağlığımız için büyük önem taşıyor. Sağlıklı beslenmek vücut sağlığı kadar göz sağlığı için de önemli. Peki, göz sağlığımız için hangi besinleri tüketmeliyiz? Hangi besinler göz sağlığımız için faydalı? Göz sağlığı için faydalı besinleri sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

Göz Sağlığı İçin Faydaları Besinler Nelerdir?

1) Havuç

A vitamini açısından oldukça zengin olan havuç, göz sağlığı için faydalıdır. Havucu çiğ bir şekilde tüketebilir, salatalarınızın içerisine rendeleyebilir ya da yemeklerin içerisine katabilirsiniz.

2) Ceviz

Omega-3 açısından zengin olan ceviz göz sağlığı için son derece faydalıdır. Cevizi gün içinde tüketebileceğiniz gibi, öğle ve akşam yemeklerinizde, salatalarınızın ya da makarnanızın üzerine rendeleyerekte tüketebilirsiniz.

3)Ispanak

Ispanak, içerdiği lutein ve zeaksantin olan doğal antibiyotikler görme bozukluklarına karşı iyi gelir. Göz sağlığını koruyan ıspanak ayrıca içerdiği A vitamini sayesinde sarı nokta rahatsızlığınıda engeller.

4)Somon Balığı

Omega-3 açısından zengin olan somon balığı, göz sağlığı için oldukça önemlidir. Somon balığı, göz kuruluğu ve tavuk karası gibi rahatsızlıkları önler. Ayrıca, gözlere ışıltı verir.

5) Kivi

Kivi içerdiği bol miktarda E vitamini sayesinde retina dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olur. Kivi, bazı göz hastalıklarından korunmaya yardımcı olur ve göz sağlığımız için oldukça önemli bir meyvedir.