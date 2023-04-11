Göz sağlığımız için kişisel hijyen çok önemlidir. Özellikle göz makyajını temizlemeden uyumak göz kapağı iltihabına neden olabilir.

Göz Kapağı İltihabının Semptomları

Göz kapağı iltihabı olanlarda, sabah uyandıklarında gözlerinin kenarlarında sümüksü bir salgı oluşur. Alt ve üst göz kapağının her ikiside yağlı gibi görünür, pul pul kabuk tutmuş gib de olabilir ve kirpikler birbirine yapışır. Düşen parçalar bazen gözün içine düşer ve gözünüzü kırptığınızda taneli, pürüzlü bir şey varmış hissine kapılırsınız; bazı kişilerde bu durum konjontüviteye (göz nezlesi) neden olur.

Işığa karşı aşırı hassasiyet yaratan göz kapağı iltihabı hastalığında gözünüz bazen kızarmış ve şişmiş olabilir. Bazı ileri durumlarda, göz kapaklarının kenarlarında küçük yaralar oluşabilir ve kirpikler dökülebilir veya korneada iltihaplanmaya ilave yara oluşabilir.

Tedavisi

Hafif iltihaplanmalarda doktorların önerisi kişinin ev ortamında kendi kendine yapabileceği hijyen uygulamaları ve sıcak kompres işlemleridir. Eğer durumunuz düzelmiyorsa mutlaka doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz, antibiyotik içeren bir merhem vererek iltihaplanmanın düzelmesini sağlayacaktır. Kimi zaman doktorunuz, ana maddesi korticosteroid olan göz damlaları da verebilir.

Evde Uygulayabileceğiniz İşlemler

Kabukları yumuşatmak için ılık suyla nemlendirilmiş bir bezi kapalı göz kapaklarınızın üzerinde 5 dakika tutabilirsiniz.

Göz kapaklarınızı ılık suyla yıkayın ve temiz ve kuru bir havluyla yumuşak şekilde kurulayabilirsiniz.

Bir tabağa 100 gram kadar ılık su ve 3 damla bebek şampuanı koyduktan sonra bir pamuklu çubuğu bu karışımla ıslatıp kaş diplerinize sürerek, yumuşatılmış kabukları alabilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ