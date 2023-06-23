Görkem Sevindik kaza geçirdi, ünlü oyuncunun eli kırıldı. Oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi ve eli kırıldı. İstanbul Beşiktaş'ta motorsiklet sürerken bir otomobilin kapısını aniden açması sonucu kapıya çarpan Görkem Sevindik'in eli kırıldı.
Görkem Sevindik kaza geçirdi, ünlü oyuncunun eli kırıldı
Oyuncu Görkem Sevindik, Beşiktaş'tan Bebek'e motosikletiyle giderken sol şeritte duran araçtan inen yolcunun açtığı kapıya çarptı. Kaza nedeniyle motosiklet yola savruldu ve Görkem Sevindik elinden yaralandı. Komşular oyuncunun imdadına yetişti. Hastaneye giden Sevindik'in elinin kırıldığı öğrenildi.