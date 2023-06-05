Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:,

"Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım"