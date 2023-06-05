Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

"Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım"