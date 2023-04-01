Google, ziyaretçi ve kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en popüler arama motoru konumunda. Sahip olduğu özellikler sayesinde her geçen gün daha da yaygınlaşan bu arama motoru, şu anda kendi pazarında lider.

Google; uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye’de en çok aratılanları paylaşıyor. Bizler de bu sayede ülkemizdeki gündem hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Peki 24 Mart ile 31 Mart tarihleri aralığında Google çok arananlar neler?

Google Türkiye’de en çok aranan konu Fenerbahçe – Sevilla futbol maçı oldu!

Google tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok Fenerbahçe ve Sevilla arasında geçen futbol maçını aradığını görüyoruz. Raporda yer alan bilgiye göre bu maçın arama trafiği, ani bir yükseliş gösterdi.

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte internetteki aramalar da değişiklik gösterdi. Öyle ki Google’da en çok aratılan ikinci konu, iftar saati oldu. Hemen ardında ise sahur vakti yer aldı. Öte yandan listeye baktığımızda Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un ve ÖSYM/YKS’nin de arandığını görebilmek mümkün. (YENİGÜN HABER MERKEZİ)