Şöyle bir etrafınıza bakın, çözülmemiş ne kadar çok gizem var. Neyse ki elimizin altında internet var. Günümüzde cevap aradığımız her soru için internete, daha doğrusu Google’a başvuruyoruz. İlginçtir ki bazı sorular milyonlarca insanın kafasını meşgul ediyor. Haliyle bu sorular Google’a defalarca soruluyor. Sizler için kullanıcıların Google arama motoruna sık sık sorduğu en popüler soruları araştırdık. İşte kedilerden gökyüzüne, insanların Google’a yıllardır sorduğu bazı sorular...

Kediler neden lavaboları sever?

Kedilerin lavaboya yatmasının çeşitli sebepleri olabilir. Örneğin serinlemek istiyor olabilirler ya da lavabolar yüksek ve küçük olduğu için orada güvende hissedebilirler. Ek olarak susamış da olabilirler!

Gökyüzü neden mavidir?

Okyanuslarla hiçbir ilgisi yok! Aslında mavi ışık, dalga boyu daha kısa olduğu için diğer renklere göre daha kolay yayılır. Beyaz ışık atmosferde parladığında hava molekülleri mavi ışığın dağılmasını sağlar.

Kediler neden mırlar?

Mırlamak, aslında yavru kedilerle anne kedi arasında bir iletişimdir. Sanılanın aksine kedinin mutlu olduğunu göstermez. Kediler, korktuklarında ya da strese kapıldıklarında da mırlayabilirler. Kimi zamansa onları daha hızlı beslememiz için mırlarlar.

Kediler neden salatalıklardan korkar?

Google arama motoruna en çok sorulan sorulardan biri de bu! Nedenini hala kesin olarak bilemesek de birkaç teori var! Her şeyden önce sebzelerin kokusu yüzünden kediler ürkebilirler. Bunun dışında salatalık, kediler için yılanları andırıyor olabilir. Tabii bu noktada tek korktukları şeyin salatalık olmadığını söylemekte fayda var. Zira gizlice yanlarına yerleştirilen her nesne onları korkutmaya yetecektir.

İtfaiye araçları neden kırmızıdır?

Arabalar, eskiden genellikle siyahtı. İtfaiye araçlarını kırmızıya boyamak, kolayca fark edilmelerini sağlıyordu. Böylelikle insanlar, itfaiye aracına hızlı bir şekilde yol verebiliyordu. Bir başka iddia ise kırmızı boyaların en ucuz boya olduğu için tercih edildiği.

Köpekler neden ot yer?

Köpekler, sandığımızdan çok daha fazla ot yerler. Bunun pek çok sebebi olabilir. Sindirimi kolaylaştırmak, bağırsak solucanlarını kontrol altına almak ya da eksik vitaminlerini karşılamak istiyor olabilirler.

“Sizi neden işe almalıyız?”

Görünüşe göre pek çok insan bu soruya hazırlıksız yakalanıyor. Evrensel bir cevabımız olmasa da bazı önerilerimiz var! Kendinizi çok fazla övmekten kaçının. Bunun yerine sizi diğer adaylardan ayıran başarılarınıza odaklanın. Şirkete sağlayabileceğiniz faydalardan bahsetmek de iyi bir fikir!

EN ÇOK ARANAN 'BEN NEDEN?' SORULARI

Öte yandan Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre 'neden?' soruları oldukça dikkat çekiyor. 'Neden?' aramalarında birinci sırada "Ben neden sevilmiyorum?" sorusu ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise "Ben neden bu kadar çirkinim?" sorusuna benzer aramalar en çok aranan soru kelimeleri olmuş.

1 - Ben neden sevilmiyorum?

2 - Ben neden bu kadar çirkinim?

3 - Ben neden doğdum?

4 - Ben neden dışlanıyorum?

5 - Ben neden eziğim?

6 - Ben neden ağlıyorum?

7 - Ben neden böyleyim?

8 - Ben neden yalnızım?

9 - Ben neden yaşıyorum?

10 - Ben neden evde kaldım?