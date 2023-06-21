Google, WhatsApp'ın Kullanıcıları Dinlemediğini Açıkladı

Twitter üzerinden bir kullanıcının, telefonunun Gizlilik Panosu'nda WhatsApp'ın sık sık mikrofon erişim izni talebinde bulunduğunu gösteren bir ekran görüntüsü paylaşmasıyla başlayan tartışma, kullanıcıların gizlilik endişelerini tetikledi. Google, bu durumu bir hata olarak nitelendirdi ve WhatsApp'ın kullanıcıları dinlemediğini belirtti.

"WhatsApp'ın kullanıcıları dinlediği" iddiası, Google tarafından yapılan açıklamayla çürütülmüş oldu. Google, durumun yalnızca belirli bir grup kullanıcıyı etkileyen bir Android hatası olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, hatalı gizlilik bildirimlerini ve göstergeleri düzeltmek için kullanıcıların WhatsApp uygulamalarını güncellemeleri gerektiğini açıkladı.

Google, bu hatanın kullanıcılarda yarattığı kafa karışıklığı için özür diledi. WhatsApp'ın bu konudaki işbirliği için teşekkür etti. Eğer telefonunuz hatalı bildirimler gösteriyorsa, Google'ın tavsiyesine uyarak WhatsApp'ı güncellemelisiniz