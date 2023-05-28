Google'ın teknoloji dünyasındaki yerini kimse yadsıyamaz. Ancak her büyük şirketin başı beladan tamamen kurtulmuş değil. Bu sefer Google, başını alıp giden patent savaşlarında tekrar sahnede. Sonos tarafından önceki yıllarda da benzer suçlamalarla mahkemeye taşınan Google, bu sefer 32,5 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya. Peki bu patent savaşları neden bu kadar önemli? İşte detaylar...

Google Neden Mahkeme Karşısında?

Sonos, Google'ın ses sistemlerinde kullandığı iki patentini ihlal ettiğini iddia ederek şirkete dava açtı. Bu durum, Google'ın Sonos'un patentlerini ihlal ettiği ikinci kez oluyor. Google, 2020 yılında benzer bir davadan dolayı 50 milyon dolarlık ceza almıştı.

Google Hangi Patentleri İhlal Etti?

Davada iki ana konu bulunmaktadır. İlki, hoparlörlerin birbirine bağlanarak aynı anda ses verebilmesine olanak sağlayan bir teknoloji ile ilgili. Google'ın Chromecast Audio ve Google Home hizmetleri, bu patentin ihlal edildiği gerekçesiyle suçlanmaktadır. Jüri, bu suçlamada Sonos'u haklı buldu. İkinci patent ise, hoparlörlerin telefon veya tablet aracılığıyla kontrol edilebilmesi ile ilgili. Ancak, Sonos'un bu konudaki ihlal iddiası jüri tarafından kabul görmedi.

Google'ın Aldığı Cezanın Miktarı Ne Kadar?

Google, bu dava sonucunda 32,5 milyon dolarlık bir ceza aldı. Sonos, Google'ın bugüne kadar 200'den fazla patent ihlali gerçekleştirdiğini ve aldığı bu cezanın yeterli olmadığını belirtti. Ayrıca, şirketin kendi bünyesine eklediği diğer buluşlar nedeniyle ek olarak telif hakkı cezası ödemesi gerektiğini savundu.