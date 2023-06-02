Google'ın yeni cihazı Pixel 8, şirketin kendi geliştirdiği Tensor G3 işlemci ile gelecek. İddialara göre Google, bu işlemci konusunda Samsung ile işbirliği yapacak. Tensor G3'ün, Samsung tarafından üretilecek olan Exynos 2300'ün modifiye edilmiş hali olduğu belirtiliyor.

Boyutlarına bakıldığında, Google Pixel 8'in önceki modele göre 150,5 x 70,8 x 8,9 mm veya 5,1 mm daha kısa, 2,4 mm daha dar ve 0,2 mm daha ince olduğu görülüyor. Telefonun arka yüzünde, önceki modele göre daha geniş bir kamera alanı bulunacak.

Serinin amiral gemisi olan Pixel 8 Pro modelinde üçlü kamera dizilimi bulunacak. Ana kamera, telefoto lens ve ultra geniş açılı kamera olmak üzere üç kamera kullanılacak. Ayrıca cihazda bir LiDAR sensörün de yer alacağı ifade ediliyor.

GKWS6 model kodu ile piyasaya sürülmesi beklenen Pixel 8 modeli, 12W Qi kablosuz şarj teknolojisi ile tanıtılacak. Bu yıl tanıtılan Qi2 teknolojisini destekleyeceği belirtilen telefon hakkında sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Google, Pixel 7 ailesi ile makine öğrenimini kullanan Tensor çipinin yeteneklerini tanıttı ve "Fotoğraflar için bulanıklık giderme" özelliğini duyurdu. Şimdi ise sızdırılan bilgilere göre, Google, Pixel 8 serisinde "Videolar için bulanıklık giderme" teknolojisini geliştirmiş durumda.

Google'ın fotoğraflar için bulanıklık giderme özelliği büyük ilgi gördüğü için, aynı teknolojinin yakında videoları da desteklemesi bekleniyor. Ancak bu teknoloji henüz test aşamasında ve videolarda belirgin bir etki yaratmadığı belirtiliyor

Yenigün Haber Merkezi