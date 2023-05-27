Google Meet nedir? Google Meet nasıl kullanılır? nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Google tarafından işletmelere sunulan Google Meet nasıl video konferans yapıldığı merak ediliyor. Google Meet ücretli mi? İşte tüm detaylar...

Google Meet nedir?

Google Meet, görüntülü konferans hizmeti sunan bir uygulama olarak bilinirken, ücretsiz sürümünde bazı sınırlamaları devam ettiriyor. Kullanıcılar, bu ücretsiz sürümde en fazla 100 katılımcı ve 1 saatlik toplantı süresiyle sınırlı bir şekilde toplantılar düzenleyebiliyorlar.

Google Meet'in ücretsiz sürümünde yapılan toplantılarda, en fazla 100 kişi aynı anda katılabiliyor. Bu sınırlama, küçük ölçekli toplantılar için uygun bir çözüm sunarken, daha büyük etkinlikler için yetersiz kalabiliyor.

Ayrıca, ücretsiz sürümdeki toplantı süresi 1 saatle sınırlıdır. Bu süre, toplantıların kısa ve yoğun olmasını gerektirebilir. Özellikle daha uzun süreli toplantılar veya çalışma oturumları planlayan kullanıcılar için bu bir kısıtlama olabilir.

Birebir toplantılarda ise ücretsiz sürümde 24 saatlik bir süre sınırlaması bulunmuyor. Bu, kullanıcıların birebir görüşmelerini daha uzun süreli yapabilme imkanı sunuyor.

Google Workspace (eski adıyla G Suite) aboneliği olan kullanıcılar ise bu sınırlamalardan muaf tutuluyor. Google Workspace, daha fazla katılımcıya ve daha uzun süreli toplantılara olanak sağlayarak, kurumsal veya daha büyük ölçekli etkinlikler için daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Google Meet, kullanıcılarına pratik ve güvenli bir görüntülü konferans deneyimi sunarken, ücretsiz sürümündeki sınırlamaların kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi gerekiyor.

Google Meet Nasıl Kullanılır?

Google Meet, kullanım kolaylığıyla öne çıkan bir görüntülü konferans uygulaması olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılar, sadece birkaç dakika içinde Google Meet'i nasıl kullanacaklarını öğrenebilir ve hızlıca toplantılar düzenleyebilirler.

Google Meet'i kullanmak için izlenmesi gereken adımlar oldukça basittir:

Web Tarayıcısından Kullanmak:

apps.google.com/meet adresine gidin.

Sağ üst köşede bulunan "Toplantı başlatın" veya "Toplantıya katılın" butonuna tıklayın.

"Toplantı başlatın" seçeneğiyle yeni bir toplantı oluşturabilirsiniz. Paylaşılan toplantı bağlantısıyla katılımcıları davet edebilirsiniz.

"Toplantıya katılın" seçeneğiyle başka bir toplantıya hızlıca katılabilirsiniz. Toplantı bağlantısını veya toplantı kodunu girmeniz yeterlidir.

Gmail Hesabından Kullanmak:

Web tarayıcınızda Gmail'e giriş yapın.

Sol menüde bulunan "Toplantı başlatın" butonuna tıklayın. Bu, yeni bir toplantı oluşturmanızı sağlar.

Oluşturulan toplantı için paylaşılan bağlantıyı kullanarak katılımcıları davet edebilirsiniz.

Telefondan Kullanmak:

Android veya iOS cihazınıza Google Meet uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın ve "Yeni toplantı" butonuna dokunun.

Gerekli bilgileri girerek yeni bir toplantı oluşturun.

Oluşturulan toplantı için davetiyeyi paylaşabilirsiniz.

Toplantı başladıktan sonra, paylaşılan bağlantı veya toplantı koduyla diğer katılımcıları kolayca davet edebilirsiniz. Ayrıca, toplantı ayarlarını düzenleyerek görüntüleme seçeneklerini kişiselleştirebilirsiniz.

Google Meet'in kullanım kolaylığı, kullanıcıların hızlıca toplantılar düzenlemelerini ve işbirliği yapmalarını sağlar. Bu özellik, özellikle zamanı kısıtlı olan kullanıcılar için büyük bir avantaj sunmaktadır.

googGörüntülü toplantı nasıl başlatılır?

1- Yeni toplantı oluşturma. Yeni bir görüntülü toplantı oluşturmak için Google Hesabınızda oturum açın ya da ücretsiz olarak hesap açın.

2- Kullanıcıları online toplantınıza davet etme. Toplantıya katılmasını istediğiniz herkese bir bağlantı veya toplantı kodu gönderin...

3- Toplantıya katılma.