Google İşletme Profili, İngilizce adıyla Google My Business, Google tarafından işletmelerin online varlıklarını yönetmelerini sağlar. İşletmeler, bu aracı kullanarak Google arama sonuçları ve Google Haritalar gibi Google ürünleri üzerinde görüntülenebilir hale gelirler. Bu, işletmelerin potansiyel müşterilerle etkileşim kurmalarını ve online varlıklarını artırmalarını sağlar.

Google İşletme Profili şu bilgileri sunmanıza olanak tanır:

İşletmenizin adı,

İşletmenizin adresi,

Telefon numarası,

Web sitesi,

Mesai saatleri,

Ürün veya Hizmetleriniz,

Fotoğraflar ve yorumlar,

gibi temel bilgileri içerir. İşletmeler, bu bilgileri güncelleyebilir. Bu imkan sayesinde de kullanıcılara doğru bilgiler sunulmuş olur.

İşletme profili ayrıca, işletmelerin potansiyel müşteriler tarafından bulunmalarını sağlar. Haritalar üzerinde ilgili işletmeye tıklayıp konumu görebiliriz. Kolay belirleme amacı ile kullanılan anahtar kelimeleri de eklemeye olanak tanır. Bu anahtar kelimeler, işletmenizin ne tür bir ürün veya hizmet sunduğunu tanımlayan özelliklerdir. Örneğin, bir kasap dükkanı sahibi “Kırmızı et, beyaz et, et ürünleri” gibi anahtar kelimeler ekleyebilir. Ancak anahtar kelime kullanımına dikkat edilmelidir. Yanlış şekilde kullanılırsa spam durumuna düşer ve hesap askıya alınır. Bu durumda işletme haritalarda görülmez.

İşletme Profili, işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurmalarına izin verir. İşletme sahipleri, müşterilerin yorumlarına yanıt verebilir. Ancak bu yorumları olumsuz bile olsa kaldıramaz veya düzenleyemez. Google yorum yapma kurallarına uygun şekilde yapılan yorumlar olumsuz bile olsa kaldırılmaz.

Yorumların dışında işletme hesabınızdan direkt olarak sipariş bile alabilirsiniz.

Google’un bu hizmeti işletmelerin yanında potansiyel müşteriler içinde önemlidir. Çoğu müşteri yorumları dikkate alarak o işletme ile çalışma kararı alır. Bu nedenle doğru bilgileri sunmak bir işletme için oldukça önemlidir. İşletmeler, bu aracı kullanarak müşterilerinin deneyimlerini de yönetebilirler.

Google Benim İşletmem'i herkes, ücret ödemeden kullanabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ