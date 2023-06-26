Google Assistant Nedir? Google Assistant Komutlarını Bilmeniz Gereken 12 Önemli Bilgi... Google Assistant'ın hayatınızı nasıl zenginleştirebileceğini bilmek ister misiniz? Google Assistant , piyasadaki hemen hemen her Android akıllı telefonda bulunan ve özellikle Siri'ye kıyasla ne kadar üstün olduğunu göz önüne alırsak Google için bir oyun değiştirici olan en iyi sesli asistanlardan biridir. Haberimizde sizin için Google Assistant'ın neler yapabileceğini derledik...

Birçok kişi Google Assistant'ın temel işlevleriyle aşina olsa da, hayatınıza büyük değer katabilecek birçok özelliği olabilir ki sizin bu özelliklerden haberdar olmayabilirsiniz. İster iletişim, ister eğlence, ister üretkenlik olsun, Google ekosistemi içinde pratik ve zaman kazandırıcı işlevler sunar. Evdeki akıllı hoparlörlerde veya Android tabletinizde çalışıyor olsun, Google Assistant'ın doğru zamanda yararlı bilgiler sunma konusunda bir yolu vardır. Bu sanal asistanın en iyi özelliklerinden olarak gördüğüm 12 Google Assistant komutunu bir araya getirdik. Ancak önce Google Assistant'a daha yakından bakalım.

Google Assistant Nedir?

Google Assistant, kullanıcıları için kişiselleştirilmiş bilgiler ve yardım sağlamak üzere Google tarafından geliştirildi. 2016'da piyasaya sürülen Google Assistant, sunulan hizmetleri ile yavaş yavaş gelişti ve temel arama bilgileri sunmaktan, telefonunuzdaki çeşitli ayarları değiştirebilir hale geldi. Google Assistant sadece sizin için web'den ilgili bilgileri çekmekle kalmaz, aynı zamanda görevleri yönetmenize, evinizdeki IoT cihazlarını kontrol etmenize, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve daha fazlasına yardımcı olur.

Google Assistant'ın en iyi yanı, farklı Google hizmetleri ve uygulamalarıyla ne kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığıdır. Google hesabınıza bağlı olan tüm hizmetlerden bilgi çeker - e-postanız, arama geçmişiniz, Haritalar etkinlikleriniz, tarama geçmişiniz ve daha fazlası, en değerli bulacağınız zamanlarda size kişiselleştirilmiş bilgiler sunar. Google Assistant'ı ne kadar çok kullanırsanız, kullanım desenlerinizden o kadar çok öğrenir ve kendi çıktısını geliştirir. Denemek için heyecanlı mısınız? Hangi Android akıllı telefon modelini kullandığınıza bağlı olarak, Google Assistant'ı çağırmanın farklı yolları vardır. Bunları aşağıda bulacaksınız...

Google Assistant'ın İşlevleri ve Faydaları Nelerdir?

Google Assistant, AI (yapay zeka) teknolojisinin en yeni örneklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Google tarafından geliştirilen bu teknoloji, kullanıcıların günlük yaşamlarını daha kolay ve verimli hale getirmek için sesli komutlarla çalışan bir hizmet olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri ile donatılmış olan Google Assistant, kullanıcılara çeşitli hizmetler sunarak zaman ve çaba tasarrufu sağlamaktadır.

Google Assistant'ının temel işlevi, sesli komutları kullanarak cihazlarınızı ve akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmektir. Örneğin, akıllı ışıklarınızı açıp kapatabilir, termostatınızı ayarlayabilir, akıllı prizlerinizle elektronik cihazları kontrol edebilir ve hatta akıllı kapınızı kilitleyip açabilirsiniz. Bu, özellikle elleriniz dolu veya meşgul olduğunuzda son derece kullanışlıdır. Bu da, kullanıcıların daha az eforla daha çok iş yapabilmelerini sağlar.

Google Assistant, kişisel bilgilerinize ve takvimlerinize erişim sağlar. Bu sayede, önemli tarihleri ve etkinlikleri hatırlatabilir, toplantılarınızı veya diğer taahhütlerinizi takip edebilir ve hatta bir hatırlatma veya alarm ayarlayabilirsiniz. Bu, kullanıcıların zamanlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine ve hiçbir şeyi kaçırmamalarına yardımcı olur.

Google Asistant Nasıl Özelleştirilir?

Google Assistant genellikle Android telefonlara ve Google Home’a önceden yüklenmiş olarak gelir. Telefonunuzun ana düğmesine veya ev simgesine uzun süre basılı tutarak Google Asistan'ı etkinleştirebilirsiniz. Bu, her zaman elinizin altında bir kişisel asistan olduğunu hissettirir. Ayrıca, Google Assistant'ı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için de kullanılabilir bir seçenektir.

Google Assistant, kullanıcılarının deneyimini daha da kişiselleştirmek için çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Örneğin, Google Assistant kişisel bilgilerinize, takvimlere, fotoğraflara vb. erişebilir ve bu bilgileri kullanarak kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir. Bunun yanı sıra, kullanıcıların dil tercihlerine, rutinlerine ve diğer kişisel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir.

Örneğin, Google Assistant!ı kullanarak sabah rutininizi özelleştirebilirsiniz. Sabahları, Assistant'ın sizin için haber özetleri sağlamasını, hava durumunu kontrol etmesini, günün ajandasını okumasını ve hatta kahvenizi demlemek için akıllı kahve makinenizi başlatmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde, akşam rutinlerinizi de ayarlayabilirsiniz. Yatmadan önce, Assistant'ın tüm akıllı ışıklarınızı kapatmasını, termostatı ayarlamasını, kapıları kilitlemesini ve hatta bir uyandırma alarmı ayarlamasını sağlayabilirsiniz.

Google Asistant'ın Geniş Yetenekleri

Google Assistant, müzik çalmasından, hatırlatıcılar ayarlamasına, uçuş kontrolüne ve çok daha fazlasına kadar bir dizi görevi tamamlama yeteneğine sahiptir. Çoklu dil desteği ile konuşma tanıma, önemli hatırlatıcıların ayarlanması, hava tahminlerinin sağlanması, telefonun konumunun bulunması ve hesaplamaların yapılması gibi bir dizi yeteneği vardır. Ayrıca, Google Assistant akıllı ev cihazlarını kontrol edebilir ve kullanıcılarına günlük özetler sağlayabilir.

Google Assistant, aynı zamanda çevrimiçi arama yeteneğine de sahiptir. Kullanıcılar, Assistant'ı kullanarak hızlı bir şekilde bilgi alabilir, restoran rezervasyonları yapabilir, seyahat planları oluşturabilir, yerel işletmeleri bulabilir ve hatta online alışveriş yapabilirler. Bu, kullanıcıların çevrimiçi dünyayı daha kolay ve daha hızlı bir şekilde keşfetmelerini sağlar.

Google Assistant'ın bu geniş yetenekler yelpazesi, kullanıcılarına kolaylık ve rahatlık sağlar, bu da onları işlerini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. Bu, özellikle meşgul olan veya belirli görevlerle ilgili olarak yardıma ihtiyaç duyan kişiler için çok değerlidir. Bu nedenle, Google Assistant, kullanıcılarına sunduğu birçok fayda ve özelliklerle, AI teknolojisini en verimli şekilde kullanarak hayatı daha kolay hale getirme konusunda önemli bir role sahip olmaktadır.

Google Assistant Komutlarını Bilmeniz Gereken 12 Önemli Bilgi

Google Assistant'ın en faydalı 12 komutu:

"Hey Google, güne ne ile başlayacağım?" - Bu komut, gününüzün nasıl geçeceği hakkında genel bir özet verir. Takvim randevularınız, hava durumu, yol durumu ve diğer önemli bilgileri içerir. "Hey Google, hatırlatıcı kur" - Belirli bir zaman veya konum için hatırlatıcıları ayarlayabilirsiniz. Örneğin, "Hey Google, yarın saat 10'da toplantı için hatırlatıcı kur" veya "Hey Google, markete gittiğimde süt almayı unutma" diyebilirsiniz. "Hey Google, telefonumu bul" - Evin içinde telefonunuzu kaybettiyseniz bu komutu kullanabilirsiniz. Google Assistant telefonunuzda bir alarm başlatacaktır. "Hey Google, ne zaman anneler günü?" - Google Assistant'ı, belirli bir tarih veya yaklaşan bir tatil hakkında bilgi almak için kullanabilirsiniz. "Hey Google, alarm kur" - Herhangi bir zamanda bir alarm kurabilirsiniz. Örneğin, "Hey Google, saat 7'de bir alarm kur" diyebilirsiniz. "Hey Google, İstanbul'daki hava durumu ne?" - Bu komutla belirli bir yerin hava durumunu kontrol edebilirsiniz. "Hey Google, [isim] ara" - Google Assistant'ı aramalar yapmak için de kullanabilirsiniz. "Hey Google, [şarkı sözleri] hangi şarkıya ait?" - Bu komutla belirli bir şarkıyı bulabilirsiniz, yalnızca birkaç sözle bile. "Hey Google, en yakın [yer]" - Bu komutla, en yakın benzin istasyonu, hastane, süpermarket gibi yerleri bulabilirsiniz. "Hey Google, [dil] dilinde [kelime ya da cümle] nasıl denir?" - Google Assistant'ı bir dil çevirmeni olarak kullanabilirsiniz. "Hey Google, [isim] kim?" - Bu komutla bir kişinin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Özellikle ünlüler, politikacılar ve tarihî figürler hakkında bilgi edinmek için kullanışlıdır. "Hey Google, anımsatıcı oluştur" - Bu komutla, önemli bir işi unutmamanızı sağlamak için bir anımsatıcı oluşturabilirsiniz.

Bu komutlar, Google Assistant'ın ne kadar çok yönlü ve kullanışlı bir araç olduğunu gösterir. Bu özellikleri ve çok daha fazlasını kullanarak, günlük yaşamınızı daha kolay ve daha organize hale getirebilirsiniz.