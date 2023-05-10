Google Akdemik sayesinde, tek bir arama motoru üzerinden farklı kaynaklarda tarama imkanı sunulur. Google’un akademik sürümü olarak düşünebileceğiniz yayıncıların, üniversitelerin veya bilime dayalı web sitelerinin içeriklerini sizinle paylaşan bir depodur. Google arama motorunun daha küçük bir alt kümesi olan Google Akademik’te çıkan sonuçların tümü, güvenilir bilimsel kaynaklara esaslanır.

İngilizce adı Google Scholar olan Google Akademik, akademik araştırmalar için kullanılan ücretsiz arama motorudur. Yaratıcısı Alex Verstak’tır. Google Akademik, 20 Kasım 2004 tarihinde hizmete sunulmuştur. Google Akademik ile çoklu dil desteği sayesinde araştırma yapmak istediğiniz dil seçeneğini bulabilirsiniz. Ayrıca araştırmalarınızı kaydederek indirme ihtiyacı duymadan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Google Akademik’i Google arama motorundan farklı kılan bir sıra özellikler vardır.

Bunlar;

-Biçimlendirilmiş alıntıların farklı şekillerde kopyalanması.

-Arama yaptığınız konuyla ilgilisi olan diğer konularda da yapılan diğer araştırmaların linkleri.

-Makalelerin tam versiyonlarını görmeniz için linkler gibi özelliklerdir.

Google Akademik Profil Oluşturma Nasıl Yapılır?

Google Akademik profil oluşturma, kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek son derece basit bir işlemdir.

-İlk olarak akademik sayfasına girin.

-Daha sonra sayfaya girildiğinizde sağ üst tarafta bulunan “Oturum Açın” butonuna tıklayın.

-Google hesabı ile giriş bu şekilde gerçekleşir.

-Giriş yaptıktan sonra sol üst taraftaki “Profilim” butonuna tıklanarak bir profil oluşturun.

-Bu noktada yapılması gereken ilk adım kişisel bilgilerin girilmesi, ikinci adım da eğer varsa yazılan makalelerin profile eklenmesi ve son adım da “Ayarlar” panelidir.

- Yönlendirmeler sayesinde kolayca bir profil oluşturulduktan sonra profil bilgilerini düzenlenebilmekte ve isteğe bağlı profil fotoğrafı koyulabilmektedir.

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