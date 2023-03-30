Dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi Nestlé’nin Kahvaltılık Gevrekler ile Çikolata ve Şekerleme iş birimleri, iletişim çalışmalarını GoodWorks’e emanet etti. GoodWorks, Nestlé Türkiye’ye; stratejik iletişim danışmanlığı, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, kriz iletişimi, iç iletişim ve medya ilişkileri alanlarında hizmet verecek.

GoodWorks’ün portföyünde Anadolu Sağlık Merkezi, Aktif Bank, Boyner Grup, Canon, Demant, Glohe Group, Gürmen Group (RAMSEY ve KİP), Koroplast, Morhipo, İELEV ve İELEV Eğitim Kurumları, PlayStation, Porçöz, Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Vorwerk, Warner Media, World Medicine gibi markalar bulunuyor.