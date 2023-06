u yaz, göklerde bir şeyler oluyor! Good Omens dizisinin ikinci sezonu 28 Temmuz'da Prime Video'da başlayacak. İlk sezonun dünya çapında yakaladığı başarı ve gördüğü büyük ilginin ardından dizinin ortak yaratıcısı Neil Gaiman, sevilen aykırı ikiliyi ekranda yeni maceralarla görmek isteyen hayranlarına orijinal bir hikaye ile sunuyor. Terry Pratchett ile Gaiman’ın birlikte yazdığı televizyon dizisinin ilk sezonu için uyarlanan Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch adlı orijinal romanın yayınlanmasının 33. yıl dönümünde, ikinci sezonun prömiyer yapacağı tarih duyuruldu. Gaiman, hayranlar için özel bir kutlama olarak The Hillywood Show kanalıyla tanınan dizinin süper fanları Hilly ve Hannah Hindi’nin “Good Omens Parody” videosunda rol aldı. Altı bölümlük yeni sezon, 28 Temmuz’da dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek.

Good Omens dizisinin ikinci sezonunda, nadir kitap satıcısı olan titiz melek Aziraphale ile hızlı yaşayan iblis Crowley arasındaki tekinsiz dostluğa ışık tutmak için orijinal kitabın ötesine uzanan hikayeler yer alıyor. Başından beri dünyada bulunan ve kıyametin kopmasını engelleyen Aziraphale ve Crowley, Londra'nın Soho semtinde ölümlüler arasında rahat bir yaşam sürmeye alışmışken beklenmedik bir haberci onları şaşırtıcı bir gizemle baş başa bırakıyor.

Good Omens’ın ikinci sezonunda, yine melek Aziraphale rolünde Michael Sheen ile iblis Crowley rolünde David Tennant yer alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca baş melek Gabriel rolünde Jon Hamm, baş melek Mikail rolünde Doon Mackichan ve baş melek Uriel rolünde Gloria Obianyo gibi oyuncular yeniden rol alıyor. Bu sezon ayrıca geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Miranda Richardson iblis Shax rolünde, Maggie Service Maggie rolünde ve Nina Sosanya Nina rolünde yeni karakterlerle ekrana dönüyor. Hikayeye melek Saraqael rolünde Liz Carr, melek Muriel rolünde Quelin Sepulveda ve iblis Beelzebub rolünde Shelley Conn gibi isimler de yeni yüzler olarak cennet ve cehennemin aykırı karakterlerine katılıyor.

Neil Gaiman dizinin ortak yaratıcısı ve yönetici prodüktörü olarak devam ederken, ilk sezonun ardından ikinci sezonun altı bölümünü de yöneten Douglas Mackinnon, aynı zamanda yönetici prodüktörlük görevini de üstleniyor. Terry Pratchett'in varislerini temsil eden Narrativia adına Rob Wilkins, yardımcı yazar olarak Gaiman’a eşlik eden John Finnemore ve BBC Studios Productions komedi birimi başkanı Josh Cole da yönetici prodüktörler arasında yer alıyor. Pratchett ve Gaiman'ın dünya çapında çok satan popüler romanından uyarlanan Good Omens dizisinin ikinci sezonu bir Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation ve Narrativia ortak yapımıdır.